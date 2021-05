Fiatalok készségeinek fejlesztésére nyert támogatást a Turul-iroda

Újabb kétéves futamidejű programot indított a sepsiszentgyörgyi Turulmadár Ifjúsági Iroda, mely révén a fiatalok közösségbe történő bevonására törekszenek, illetve olyan széles körű ismeretek átadására, amelyek az iskolában tanultakat egészítik ki. A kezdeményezők célja egyebek mellett az is, hogy a projektben részt vevő, mentorok szerepét betöltő felnőttek révén a generációk közti párbeszéd kialakulását segítsék. A részletekről szerdai sajtótájékoztatójukon számoltak be a civil szervezet képviselői.

Youthfocus elnevezésű projektjével a Turul Iroda a Civil Támogatási Alapnál (Active Citizens Fund) pályázott, a hetven jelentkezőből kiválasztott hét projekt közül ötödik helyezettként nyerte el eddigi legjelentősebb támogatását. A projekt költségvetése 104 490 euró, ebből több mint 93 ezer euró a támogatás.

Furus Levente, a Turulmadár Ifjúsági Iroda vezetője jelezte, a megye három városában, Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Kézdivásárhelyen partnereik segítségével összesen hetvenöt fiatalt kívánnak megszólítani, akiket oktatási, figyelemfelkeltő és tudatosító tevékenységek révén szeretnének mozgósítani, bevonni a közösségi életbe, fejleszteni állampolgári és vezetői készségeiket. A tevékenységek kiegészítéseként a programra jelentkező ifjaknak maguknak kell majd kitalálniuk és megvalósítaniuk egy civil projektet, ebben lesznek segítségükre a mentorok, vezetők.

A program első lépéseként a kezdeményezők felnőtt önkéntesek – öt-öt személy – jelentkezését várják az említett városokban, ők segítenek majd összefogni, koordinálni a fiatalok tevékenységeit, és rájuk hárul többek közt a kapcsolattartás feladata is. Gheorghiță Raymond önkéntes-koordinátor rámutatott, olyanok jelentkezését várják meglévő, húszfős mentorcsapatukba, akik szívesen megosztanák élettapasztalatukat az ifjakkal, akik nyitottak és maguk is készek tanulni, akik hisznek abban, hogy a fiatalok kellő támogatással, felkészítéssel képesek változtatni jövőjükön. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a generációk közt párbeszéd alakuljon ki, s hisz abban, hogy a felnőttek is tanulhatnak a fiataloktól – mondta. Megjegyezte, a különféle tevékenységek révén a hozzájuk csatlakozó fiatalok fejlődését kívánják biztosítani, kimozdítják őket a komfortzónájukból, az oktatás mellett szabadidős tevékenységekkel, sportolással, túrázással is megerősítve mindezt.

A felnőtt önkéntesek június 20-ig jelentkezhetnek a turuliroda.ro honlapon vagy a következő telefonszámok egyikén: 0728 318 156 (Kovászna, Gergely-Kovács Katalin), 0752 224 455 (Kézdivásárhely, Simon-Császár Mária), 0729 161 468 (Sepsiszentgyörgy, Gheorghiță Raymond). A fiatalok szep­tembertől kezdődően kapcsolódhatnak be a programba.