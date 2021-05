Fogadóban járt a medve

Tarthatatlan a helyzet – ismételte többször is csütörtöki telefonbeszélgetésünk alkalmával Mikóújfalu polgármestere. Demeter Ferenc azt mondja, néhány hete egyre gyakrabban szembesülnek a helyiek a medvék látogatásával, a településen működő vendéglátó egységek közül egy bisztrónál akkor jelent meg, amikor bent tartózkodtak az ott dolgozók az épületben. Az emberek tartanak ezektől a helyzetektől, félnek dolgozni járni, arról nem beszélve, hogy károkat is okoztak, az egyik vendéglátósnál háromezer, egy másiknál ötezer lej a medvelátogatások ára.

Legutóbb keddről szerdára virradóra kaptak lencsevégre egy medvét, mely a település Sepsiszentgyörgy felőli bejáratánál lévő Karvaly Fogadóba hatolt be, a polgármester szerint a főbejáraton keresztül jutott be az épületbe. A rövid filmben jól látszik, amint a medve egy asztalra is felmászik, tányérokat ver le, a fogadó közösségi portálján közzétett felvétel pedig azt tanúsítja, a bárpult mögé is benézett a magas székről. „Reméljük, nemsokára módosításokat alkalmaznak a medvékkel kapcsolatosan, mert ami most történik Székelyföldön, az nem normális. A polgármester is megtett minden tőle telhetőt, de sajnos nem figyel ránk senki. Meddig kell még bizonyítanunk az uniónak, hogy bajban vagyunk?” – írták a történtek kapcsán bejegyzésükben a fogadó működtetői.

Az önkormányzati vezető szerint a százak által látogatott Bedő borvízforrás környékén is felbukkannak mostanában a nagyvadak, két alkalommal fényes nappal fényképezték le őket. A helyzetről a hatóságokat is tájékoztatták, a vadászegyesület pedig újabb iratcsomót állít össze, melyben a településre bejáró medvék begyűjtését vagy áthelyezését kérik. Demeter Ferenc leszögezte, nem egyedi helyzetről van szó, kollégái gyakran számolnak be hasonló problémákról, legutóbb Maksáról és Málnásról jelezték, hogy lakóházaknál járt a medve.