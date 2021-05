Előző írásunk

Rucatojásért akarsz-e Bodosba menni? – kérdezték, amikor az erdővidéki településsel ismerkedtem. Később tudtam meg, hogy a szomszédos falvak onnan szerzik be a keltetéshez szükséges tojásokat. Ebből született a ma is ismerős újkori mondás: Gyere menjünk Bodosba rucatojásért. Van itt még jócskán a falu nevéhez kapcsolódó szólásmondás. Ha erre járó érdeklődik, hogy merre van Bodos, jellegzetes módon igazítják el: rejtett falu, csak Bacon felől látni tornyának tetejét. Be lehetne deszkázni az egész falut, még az oroszok sem találtak rá, amikor itt átvonultak!