Van igény bölcsődékre

Előző írásunk

ROMÁNIÁBAN IS NYOMOZ AZ FBI. Az Egyesült Államok igaz­ságügyi minisztériuma Rudy Giulianinak, Donald Trump korábbi ügyvédjének egy romániai levele ügyében is nyomoz. A múlt hónapban az FBI ügynökei házkutatásokat tartottak Giuliani New York-i lakásában és irodájában, ahol telefonokat és számítógépeket foglaltak le, hogy bizonyítani tudják, a külföldi szervezetek számára végzett munkája során törvénysértést követett el; Giuliani ezt tagadja.