Románia lakossága csökkenni fog

Románia is azon uniós országok közé tartozik, amelyekben a városi és a vidéki lakosság is csökkenni fog 2050-ig – derül ki az EU statisztikai hivatala által a népességváltozással kapcsolatban közzétett legfrissebb előrejelzésből, amely szerint az unió 15 tagállamában nőni fog a városi lakosság a 2050-ig tartó időszakban, kilenc tagországban pedig – beleértve Romániát is – csökkenés várható.