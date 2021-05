Péntektől igényelhetnek magyarországi védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok is, akiket nem az anyaországban oltottak be – tájékoztatott szerdán este Facebook-oldalán a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amely a kérelmezés részleteit is közölte. A külföldön immunizált magyar állampolgárok karanténmentesen utazhatnak be Magyarországra a plasztikkártya igénylése céljából, de ezt ügyfélkapun keresztül, azaz online is meg lehet tenni.

A tudnivalókat a Krónika napilap foglalta össze. Mint ismeretes, a védettségi igazolvány birtokosa – azon túl, hogy szabadon beutazhat Magyarországra – számos előnyt élvez, látogathatja a színházakat, a tánc- és zeneművészeti eseményeket, a cirkuszokat, a mozikat, az edző- és fitnesztermeket, az uszodákat, a közfürdőket, a jégpályákat, az állatkerteket, a vadasparkokat, a kalandparkokat, a vidámparkokat, a játszóházakat, a múzeumokat, könyvtárakat, a sporteseményeket, az éttermek belső helyiségeit és a szállodákat, koncerteket, fesztiválokat. A magyar kormány május 13-án közölte, hogy kiterjeszti a védettségi igazolvány igénylésének jogát azokra a magyar állampolgárokra is, akik nem Magyarország területén vették fel a koronavírus elleni védőoltást.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság május 19-ei közleménye szerint május 21-től korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra az a magyar állampolgár, akinek célja, hogy személyesen kérelmezze a magyar védettségi igazolványt egy kormányablakban, illetve aki igazolja, hogy ügyfélkapun keresztül már kérte azt. Személyes ügyintézés esetén a kérelmet legkésőbb a beutazást követő második munkanapon be kell nyújtani, ellenkező esetben az illetékes járványügyi hatóság kijelöli a karantén helyszínét. A karanténkötelezettség alól a kérelmezővel együtt utazó kiskorú is mentesül.

Aki a személyes ügyintézést választja, csak a magyarországi kormányablakokban teheti meg, előzetes időpontfoglalással, ámbár a www.kormanyablak.hu internetes oldalon olvasható leírás szerint időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal, valamint az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos ügyintézés. Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. A www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon olvasható tájékoztató szerint ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a regisztrációs szervnél, vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

A védettségi igazolványt a hatóság díjmentesen, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki, és a külföldön élőknek valószínűleg postán küldi el, mert a lakcímet is meg kell adni. A kérelmező kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolványt hivatalos iratként postázzák.

Közben – elvileg – zajlanak egy magyar–román államközi megállapodás előkészületei, amelyek szerint a két ország kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolványait. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes múlt héten úgy nyilatkozott, hogy napokon belül megszülethet az egyezség, de jelezte azt is, hogy ez a kétoldalú megállapodás nem fog vonatkozni a Magyarországon belüli, a védettségi igazolvány által biztosított előnyökre. A karanténmentes utazást egyre türelmetlenebben várják az erdélyi polgárok, akik magyarországi rokonok vagy barátok meglátogatására, nyaralásra, az Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzésekre készülnek, ám az egyre kedvezőbb járványhelyzet és a múlt héten elhangzott biztató nyilatkozatok ellenére továbbra is akadályokba ütközik a két ország közötti átjárás. Egyes korábbi beszámolókkal ellentétben a román hatóságok csak az oltóhelyeken kapott igazolást fogadják el a Magyarországról érkező magyar állampolgároktól, a védettségről szóló kártyát nem. Ennél is nehezebb Romániából Magyarországra bejutni, ugyanis jelenleg a magyar hatóságok nem fogadják el a romániai oltási igazolásokat a határ átlépésekor.