Zelenszkij ellenzi a magyar útlevelet

Péntektől igényelhetnek magyarországi védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok is, akiket nem az anyaországban oltottak be – tájékoztatott szerdán este Facebook-oldalán a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amely a kérelmezés részleteit is közölte. A külföldön immunizált magyar állampolgárok karanténmentesen utazhatnak be Magyarországra a plasztikkártya igénylése céljából, de ezt ügyfélkapun keresztül, azaz online is meg lehet tenni.