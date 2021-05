Szili Katalin elmondta, a magyar elnökség kisebbségvédelem tárgyában tervezett négy konferenciáján az Európa Tanács vonatkozó szabályozásainak, illetve a területen működő civil szervezetek és különböző intézetek tapasztalatainak áttekintése szerepel. A konferenciák résztvevői továbbá körbe fogják járni az autonómia és az önigazgatás kérdéskörét gyakorlati szempontból, valamint jövőképet kívánnak felvázolni az Európa Tanács számára a kisebbségvédelem tárgyában. A magyar elnökség azt kívánja, hogy a téma a tanács asztalán maradjon a későbbiekben is – tette hozzá. Szili Katalin kiemelte: a megbeszélésen világossá tette, hogy a magyar elnökség a kisebbségvédelem kérdésére nem kizárólag magyar, hanem európai kérdésként tekint. „Nem kerülhetjük meg ugyanakkor, hogy a magyar érdekeket előtérbe helyezzük európai kontextusban. A magyar érdekérvényesítést fontosnak tartjuk” – fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy megbeszélést folytatott Jacky-Szalóki Annával, a Strasbourgi Magyar Kultúregyesület elnökével, aki egyebek mellett a magyar nyelv helyi oktatásáról, illetve az identitás megőrzésének elzászi tapasztalatairól számolt be. Tájékoztatása szerint a megbeszélésük központjában volt a nemzeti identitás meghatározásának kérdése is, ugyanis – mint közölte – az Európa Tanácsban nem világos az, hogy mit jelent ennek az identitásnak a védelme. Szavai szerint a nemzeti identitás összetevői közé a nyelv, a kultúra és a hagyományok őrzése tartozik. Mindhárom egy ember hovatartozását, önmeghatározását jelenti – tette hozzá Szili Katalin.