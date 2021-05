Oltás, kampány nélkül

A bukaresti hatalmasok derűlátásánál csak bizonytalanságuk és az általuk okozott összevisszaság nagyobb. Az oltási kampány éppen csak araszolgat, már rég nem szerepelünk az európai élvonalban, sőt, és lankad a lelkesedés is, egy-egy nagyobb hétvégi akció még megmozgatja a városi lakosságot, ám többnyire inkább az érdektelenség jellemző. Ígérték ugyan, de továbbra sincs átfogó népszerűsítő, tájékoztató kampány, csak a politikusok szajkózzák kitartóan, hogy az oltás az egyetlen megoldás, de ismervén hitelességüket, ez nem valószínű, hogy elegendő.

Mára már bizonyossá vált, álom marad Florin Cîțu miniszterelnök egy hónappal ezelőtti bejelentése, mely szerint június elsejéig tízmillió román állampolgárt immunizálnak. Sőt, immár az is egyértelmű, a később emlegetett ötmillió sem teljesül. Picit lökött a lelkesedésen, mikor kedvezményeket jelentettek be a beoltottaknak, de mintha visszatáncoltak volna, egyre inkább általános, mindenkit érintő nyitásról van szó, oltakozásra felszólító jó tanácsokkal fűszerezve. Számos európai országban bevezették már az oltási igazolványok különböző formáit, melyek kedvezményeket – többnyire szabad utazást, korlátok nélküli vendéglő-, szórakozóhely-, színház-, koncertlátogatást biztosít –, sőt, Szerbiában pénzt is osztogattak azoknak, akik vállalták az immunizációt. Nálunk időnként meglebegtetik a lehetőséget, aztán néma csend következik, mintha a kormányt az oltásellenesek haragjától való rettegés akadályozná az észszerű döntések meghozatalában. Pedig nagyon világosan látszik, hamarosan elfogynak azok, akik józan eszükre hallgatva, saját és közérdeket szem előtt tartva vállalják a két piciny tűszúrást. És csak üres szólamokkal, valós és hatékony ösztönzés nélkül nehéz lesz újabbakat meggyőzni.

A bukaresti összevisszaságot igazolja, a hatóságok hitelességét rombolja, hogy miután május elején diadalmasan bejelentették, milyen jól megy az oltás Romániában, megígérték a június eleji nyitást és különböző engedményeket az immunizáltaknak, hirtelen, szinte egyik napról a másikra eltörölték – az egyébként értelmetlen – szabadtéri maszkviselést. És bár észszerű volt a döntés, egyáltalán nem ösztönöz immunizációra, hisz lám, a könnyítések anélkül is érkeznek. A nyugat-európai államok általában szigorú, többszakaszos nyitást terveznek, és ha az adatok is alátámasztják, tartják magukat az előre megírt forgatókönyvhöz. Nálunk sikerpropaganda harsog és egymásnak ellentmondó intézkedések nehezítik az eligazodást.

Romániában eddig a lakosság 20 százaléka kapta meg legalább az első vakcinát, Izraelben és Nagy-Britanniában 60 százalék elérése után kezdték el a visszatérést a normalitáshoz, Magyarországon a 45 százalékos átoltottsággal is nagyon óvatosak. Mindhárom országban nagyon komoly kampánnyal érték el ezt az eredményt, itt mintha a kormány pont erre sajnálná a pénzt. Pedig így nagyon nehéz lesz meggyőzni a polgárok még 40–50 százalékát, hogy elérjük az úgynevezett nyájimmunitást. Anélkül pedig könnyen jöhet a negyedik, ötödik hullám, áldozatok újabb tömegével.