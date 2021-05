Felvette Kiss Béla nevét az ikebanakör

„Az újraindítás után pár alkalommal találkoztak a tagok, de aztán újra szünetelt a kör tevékenysége Kiss Béla tavalyi haláláig, amikor emléknapot szerveztek a tiszteletére. Utána pedig most szombaton tartottunk egy nagyobb rendezvényt az ’56-os emlékparkban, ahová a mester egykori tanítványai mellett közel ötven érdeklődő érkezett, akik közül sokan kipróbálták a virágrendezést, és két napon át meg is lehetett nézni ezeket a munkákat” – nyilatkozta lapunknak Lázár-Prezsmer Endre, a házigazda intézmény képviselője. Hangsúlyozta, hogy azért most szervezték a névadó ünnepséget, mert az alapító idejében is májusban tartották a kiállításokat, ilyenkor nyílik ugyanis a legtöbb virág.

Zayzon Ádám, a Tamási Áron Színház kellékkészítő mestere is kijárta hajdan Kiss Béla ikebana-tanfolyamát a művészeti népiskolában, bevallása szerint két alkalommal is. Mint mondta, tizenhárom évig évente kétszer állítottak ki, és tematikus virágrendezéseket is tartottak. Zenére, néha felolvasott versekre is rendeztek, ezáltal igyekezvén kifejezni a versek hangulatát. „Béla monumentális festészetet tanult Bukarestben, és az ottani japán követségen tanulta meg az ikebana művészetét. Akkora energiával, lendülettel, olyan szuggesztíven és önzetlenül tudta átadni ezt a szenvedélyét középiskolás diákjainak és a felnőtteknek is, hogy nagyon sokat gazdagodott a lelkünk ezáltal. Azóta a természetet, például egy fa ágait, gesztusait nemcsak látom, hanem érzem is” – fogalmazott Zayzon Ádám.

Hubbes László, a kör kezdeményezője és vezetője lapunknak elmondta, hogy nagy hiányt jelent a város kulturális életében az egykori ikebanakör megszűnése, ezért örömmel vállalta többször is a Seiko Tanizaki által szervezett japán napon az ikebanarendezést, -kiállítást, és folyamatosan kereste a lehetőségét annak, hogy valamilyen módon újraindítsa ezt a kört. A 2017-es kezdés után nem tartott sokáig a lelkesedés, de a tavalyi Kiss Béla-emlékkiállítás és a mostani rendezvény sikere után, melyre nyolcan jöttek el a régi tagok közül, reménykedik abban, hogy mégiscsak fel tudják eleveníteni ezt a hagyományt. Június elején lesz egy újraalakuló találkozó, beszélgetés az érdeklődőkkel, amit nyilvánosan is meghirdetnek majd, és ősztől szeretnének havonta egy műhelygyakorlatot tartani stílusokról, szabályokról, virágokról szóló előadásokkal, rendszeres kiállításokkal, mindazzal, ami hozzátartozik az ikebana művészetéhez.