Még mindig ellenőriznek

Éjszakai látogató a parkban. Vasárnap egy bocsos anyamedve is feltűnt. A nevüket sajnos nem tudjuk! – adja hírül enyhe iróniával az árkosi Szentkereszty-kastély kedd reggeli, legújabb Facebook-bejegyzése, melyhez egészen közeli képeket is csatoltak a kastély parkjában lefotózott medvéről. Nem elszigetelt esetről van szó, több olyan személlyel is beszélgettünk, akik medvéket láttak a település határában.