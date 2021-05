A sepsiszentgyörgyi csapat a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, már a 3. percben veszélyeztetett, azonban Marius Ștefănescu éles szögből leadott lövése elkerülte a kaput. A vendégek a folytatásban is többet birtokolták a labdát, aminek köszönhetően az újabb gólszerzési lehetőségre sem kellett sokat várni, Andrei Dumiter három védő szorításában betört a tizenhatos területre, viszont lövését Aurelian Păun bravúrral szögletre mentette. A rögzített helyzetet kihasználva a piros-fehér mezesek megszerezték a vezetést, Florin Purece sarokrúgása után Dumiter fejjel Adnan Aganović irányába továbbított, a horvát középpályás pedig közelről könnyedén a hálóba bólintott (0–1).

A vendégeknek nem sikerült megtartani az előnyüket, ugyanis a házigazdák a 16. percben váratlanul egyenlítettek. Florin Achim jobb oldali beívelését Cristian Tănase senkitől sem zavarva néhány méterről védhetetlenül a bal felsőbe fejelte (1–1). Az első félidőben mindkét csapatnak akadt még egy helyzete, a háromszéki együttes részéről Purece próbálkozott, akinek távoli lövése kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot, míg a másik oldalon Tănase vette célba a kaput, ám Niczuly Roland könnyedén hárított. A szünetig alábbhagyott a lendület, többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, egyik kapusnak sem kellett védeni.

A házigazdák a második félidőben határozottabb játékkal rukkoltak elő, aminek az eredménye is meglett, hiszen az 54. percben vezetéshez jutottak. Purece vesztett labdát saját térfelén, majd a hibát kihasználva Cvetelin Csuncsukov 20 méterről a jobb felsőbe bombázott (2–1). Hátrányban Leo Grozavu négyet is cserélt, ám a támadásokból a folytatásban is hiányzott az átütő erő, Aganović és Fülöp Loránd próbálkozását védte Păun, míg Bogdan Mitrea szabadrúgása kevéssel mellé ment. A Sepsi OSK a 90. percben szöglet után egyenlíthetett volna, viszont Dumiter lábáról lecsúszott a labda.

1. Liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Academica Clinceni–Sepsi OSK 2–1 (1–1).

Călărași, Ion Comșa Stadion. Vezette: Cătălin Popa (Pitești). Clinceni: A. Păun – Pârvulescu (A. Popa, 46.), Patriche, Bilali, F. Achim – Cascini, Moulin (Ventura, 86.) – C. Tănase (Pasov, 76.), Csandarov (Dumitriu, 66.), Cordea – Csuncsukov (Rusescu, 76.). Vezetőedző: Marin Dună. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (Fülöp, 69.), Ňinaj, Mitrea, Ștefănescu – Vașvari, Fofana (Achahbar, 58.) – González (Golofca, 58.), Purece (Petrila, 59.), Aganović – Dumiter. Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: C. Tănase (15.), Csuncsukov (54.), illetve Aganović (13.). Sárga lap: Bilali (41.), illetve Vașvari (68.), Dumiter (90+2.).

További eredmények, 9. forduló: * playoff: FC Botoșani–Kolozsvári CFR 0–1 (gólszerzők: Țigănașu 53. – öngól), FCSB–Craiova 0–1 (gsz.: Cicâldău 55.) * playout: Medgyesi Gázmetán–Jászvásári Politehnica 4–2 (gsz.: Valente 9., 11., Butean 16., Zé Manuel 48., illetve Cristea 71., Zaharia 82.), FC Voluntari–Aradi UTA 0–0, FC Viitorul–Astra Giurgiu 1–0 (gsz.: Chițu 90+6.), FC Dinamo–Chindia Târgoviște 0–0, FC Hermannstadt–FC Argeș 1–0 (gsz.: Scarlatache 68.).

A playoff rangsora:

1. CFR 6 1 2 13–5 51

2. FCSB 3 3 3 13–12 45

3. Craiova 3 2 4 9–11 40

4. Sepsi OSK 4 2 3 10–8 37

5. Clinceni 3 1 5 10–15 32

6. Botoșani 3 1 5 13–17 31

A playout rangsora:

1. Târgoviște 4 4 1 7–3 36

2. Arad 4 1 4 7–9 32

3. Medgyes 4 3 2 15–10 32

4. Viitorul 5 1 3 9–4 32

5. Argeș 3 2 4 10–7 31

6. Dinamo 5 2 2 11–8 31

7. Voluntari 3 3 3 6–7 28

8. Hermannstadt 4 1 4 6–9 26

9. Astra 1 2 6 6–12 24

10. Jászvásár 2 1 6 7–15 20

Már a 8. fordulóban eldőlt, hogy a sereghajtó Jászvásári Politehnica búcsúzik az első osztálytól, az alsóházi rájátszás utolsó körében pedig a 2016-ban bajnok Astra Giurgiu csatlakozott a moldvai csapathoz, miután vereséget szenvedett, és lecsúszott az utolsó előtti helyre. Az osztályozót jelentő pozíciókban az FC Voluntari és az FC Hermannstadt végzett. A két gárda a másodosztály felsőházi rájátszásának harmadik és negyedik helyezettjével mérkőzik meg az élvonalban maradásért. Az Európa Konferencia Liga selejtezőjébe jutásért a Chindia Târgoviște és az FC Viitorul küzd, ugyanis a tengerparti együttessel azonos pontszámmal végző Aradi UTA és Medgyesi Gázmetán nem rendelkezik az európai kupainduláshoz szükséges licenccel. A párharc győztese a playoff harmadik vagy negyedik helyezettje, azaz a Craiova vagy a Sepsi OSK ellen harcol, hogy eldőljön a Konferencia Ligában induló alakulat kiléte.

A playoff utolsó, 10. fordulójának programja: * május 25., kedd: Kolozsvári CFR–FCSB (20.30 óra) * május 27., csütörtök: Craiova–Academica Clinceni (20.30 óra), Sepsi OSK–FC Botoșani (17.30 óra).