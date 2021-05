Ötszáznál kevesebb új eset

Május 21-én négyezernél kevesebb – 3919 – a kórházban ápolt koronavírusos beteg, és az előző naphoz képest tovább csökkent a súlyos esetek száma is, 636-ra. Mérséklődött az áldozatok száma is: a mai jelentés 49 elhalálozásról ad hírt, ezúttal is – harmadik napja folyamatosan – van közöttük háromszéki. Megyénkben egyébként 7 új fertőzést igazoltak, ezzel 8490 ismert esetnél tartunk, pillanatnyi fertőzöttségünk pedig 0,76 ezrelék, amivel országszinten a nyolcadik helyen állunk, Fehér, Kolozs, Prahova, Szeben, Krassó-Szörény, illetve Ilfov megye és Bukarest mögött.

A járvány kezdete óta 1 074 781 koronavírus-fertőzést vettek nyilvántartásba Romániában, 1 030 137 gyógyulást és 29 826 elhalálozást.