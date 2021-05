A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének rendezvényén a II. világháború magyar vonatkozású eseményeiről bevezető előadást tart Nagy Zoltán történész. A vetítést követő közönségtalálkozó díszmeghívottja a film főhőse, a 95. éves zabolai Aczél Antal, és jelen lesznek az alkotók, Huszár Szilamér, a film rendezője és operatőre, valamint Codra Botond vágó. (sz.)

Zene

kamarazene. Ma 18 órától az Árkosi Művelődési Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) a Brassói Transilvania Tudományegyetem Zenetagozatának diákjai lépnek fel: Filip Zsombor (gitár), Komis Kinda (zongora). Műsoron Bach-, Schubert-, Ponce-, Rodrigo- és Dediu-művek. Zongorán kísér dr. Mihaela Pavel adjunktus.

hangverseny. A Kónya Ádám Művelődési Ház hangversenyt szervez május 28-án, pénteken 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A májusi hangverseny alkalmából a Nagyváradi Állami Filharmónia műsora örvendezteti meg a közönséget koncertjével.

Színház

A Tamási Áron Színház Műsor című színházi beszélgetéssorozatának hatodik részét május 27-én, csütörtökön 19 órától vetítik Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében. Házigazda: Kolcsár József, vendégei: P. Magyarosi Imola, Szakács László és Erdei Gábor.

Az előadásokra helyek foglalhatók telefonon (0728 083 336, 0267 312 104) vagy személyesen a központi jegyirodában.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a május 25–29. közötti időszakban A fák titkos szíve (rendező: Páll-Gecse Ákos) című előadását játssza. Az 5 év fölötti nézőknek szóló 45 perces előadást a családok, a bábszínház iránt érdeklődők megtekinthetik ma 18 órától, május 28-án, pénteken 18 órától, valamint május 29-én 11 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás, az előadással kapcsolatos további információk Csüdöm Eszternél a a 0755 335 400-as telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja: ma 16.30-tól Wonder Woman 1984 (román felirattal), 17 órától A nevek dala (román felirattal), 19.15-től Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (román dráma, vígjáték), 19.30-tól Még egy kört mindenkinek

(román felirattal); szerdán 16.30-tól Wonder Woman 1984 (magyar felirattal), 17 órától Undine (román felirattal), 19.15-től Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (román dráma, vígjáték), 19.30-tól Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal); csütörtökön 17 órától Scooby (magyarul beszélő), 18 órától Csak élni akartunk – dokumentumfilm-bemutató, előadást tart Nagy Zoltán történész, közönségtalálkozó az alkotókkal: Huszár Szilamér operatőr-rendezővel és Codra Botond vágóval; 19 órától Velence vár (román felirattal), 19.30-tól Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő).

Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja: ma 16.30-tól Wonder Woman 1984 (román felirattal), 17 órától A nevek dala (román felirattal), 19.15-től Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (román dráma, vígjáték), 19.30-tól Még egy kört mindenkinek

(román felirattal); szerdán 16.30-tól Wonder Woman 1984 (magyar felirattal), 17 órától Undine (román felirattal), 19.15-től Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (román dráma, vígjáték), 19.30-tól Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal); csütörtökön 17 órától Scooby (magyarul beszélő), 18 órától Csak élni akartunk – dokumentumfilm-bemutató, előadást tart Nagy Zoltán történész, közönségtalálkozó az alkotókkal: Huszár Szilamér operatőr-rendezővel és Codra Botond vágóval; 19 órától Velence vár (román felirattal), 19.30-tól Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő).

Felolvasóest

Harmadik alkalommal indul felolvasókörútra az Erdélyi Híradó Kiadó és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának irodalmárkülönítménye május 25. és 27. között. A karaván során Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában mutatkozik be három fiatal erdélyi szerző: Fischer Botond költő, író; Gothár Tamás költő és Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, író, szerkesztő. A fellépőkkel Horváth Benji költő, műfordító, slammer, a Hervay Könyvek sorozat társszerkesztője beszélget. A sepsiszentgyörgyi felolvasóestre május 26-án, szerdán 18 órától kerül sor a Tein Teaházban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Ozsdolán, szerdán Ozsdolán és Hilibben folytatja a lomtalanítást. 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

SPORT. Mert futni bizony jó - ezt az életérzést szeretné megosztani mindenkivel május 26-án a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda, akik idén is családi futásra hívják a mozogni vágyókat a Sinkovits Stadion udvarára. A szerdai rendezvény 18 órától kezdődik, ide benevezhetnek szülők, gyermekek, testvérek, házastársak. Legkevesebb két személy kell, hogy legyen egy családból.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16-18 óráig a sepsibodoki polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

ILLETÉKFIZETÉS. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

KALÁKA. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület újabb hulladékgyűjtési kalákára hívja a város lakosságát. Partnerszervezeteivel együtt szemétgyűjtő akciót szerveznek Sepsiszentgyörgyön május 29-én 10 órától a Borvíz utcai domboldalon, az Őrkő negyed határában.

ÁRAMSZÜNET. Május 28-án 8–15 óráig Katrosában, 31-én 8–15 óráig Eresztevényben, Maksán és Sepsibesenyőn szünetel az áramszolgáltatás.