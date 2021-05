A megyeszékhelyi Sepsi-SIC U15-ös lánycsapata 7/2-es győzelmi mutatóval fejezte be a korosztályos pontvadászat alapszakaszát, s Dragoslava Zakula-Mikes tanítványai számára jobb lábbal rajtolt a Prahova megyei Blejoi-ban megrendezett teremtorna, hiszen az első mérkőzésen 54–40-re győzték le a Bukaresti Champios együttesét (pontszerzőink: Máthé 5, Váncsa 2, Mikes 29, Sacară 4, Bardocz 4, Vizi 6, Gheorghița 1, Tulit 3). A csoportkör második meccsén vereséget szenvedtek lányaink, 73–36 arányban maradtak alul a későbbi bajnok Bukaresti Dan Dacian alakulatával szemben (psz.: Holló 7, Mikes 12, Sacară 3, György 2, Bardocz 2, Vizi 3, Boga-Kiss 3, Tulit 4). A harmadik versenynap következett a Megaball Pitești elleni összecsapás, amit együttesünk 71–55-re nyert meg (psz.: Holló 3, Máthé 7, Váncsa 6, Mikes 28, Sacară 11, György 2, Vizi 5, Boga-Kiss 2, Tulit 7), s a Sepsi-SIC két győzelemmel és egy vereséggel a második lett az A-csoportban. Alakulatunk az elődöntőben a B jelzésű négyest megnyerő Ploiești-i MSK-val találkozott, a meccset a mieink 72–50-re veszítették el (psz.: Váncsa 8, Mikes 20, Sacară 2, Bardocz 1, Vizi 7, Boga-Kiss 2, Tulit 10), a lányok így a kisdöntőben folytathatják. A bronzmérkőzés a Sepsi-SIC sikerét hozta, csapatunk 81–42-re verte a Craiovai ISK együttesét (psz.: Váncsa 6, Mikes 21, Sacară 10, Bardocz 6, Vizi 10, Holló 9, Máthé 5, Aczél 2, György 5, Gheorghița 7). A torna kosárkirálynője a zöld-fehérek kiválósága, Lana Mikes lett, aki összesen 110 pontot szerzett, teljesítményének köszönhetően pedig bekerült a torna legjobb ötösébe.

Az U18-as bajnokságban érdekelt kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK hét sikerrel és három vereséggel zárta az alapaszakaszt. Temesvári vendégszereplésük első napján 60–53-ra verték a Brassói CSU csapatát (pontszerzőink: Lénárt 15, Nagy 8, Kozman 14, Tuchilus 12, Bara-Németh 11). A Farkas Alpár és Ljubomir Kolarevic edzette lányok második meccsükön 63–44-re győzedelmeskedtek a Bukaresti 4-es számú ISK gárdájával szemben (psz.: Lénárt 6, Marti 5, Kozman 26, Bara-Németh 11, Tuchilus 15). A csoportkör utolsó találkozóját elvesztették a céhes városiak, 73–67-tel maradtak alul a Kolozsvári NBS alakulata ellen (psz.: Lénárt 8, Nagy 10, Kozman 23, Bara-Németh 12, Tuchilus 14), és a második helyen fejezték be a B-csoport küzdelmeit. A felső-háromszékiek az elődöntőben küzdelmes mérkőzés után sajnos 60–55-re kikaptak a küzdelemsorozatot is megnyerő Bukaresti Olimpiától (psz.: Lénárt 5, Nagy 1, Kozman 37, Bara-Németh 6, Tuchilus 6), majd a harmadik helyért kiírt párharcban 59–37-re veszítettek a Szatmárnémeti SPL alakulata ellen (psz.: Lénárt 5, Nagy 3, Kozman 13, Bara-Németh 13, Band 3). Egy egyéni díjat is bezsebeltek a kézdivásárhelyiek, hiszen 113 szerzett ponttal Kozman Kriszta volt a finálé kosárkirálynője.

Végeredmény: * U15: 1. Bukaresti Dan Dacian, 2. Ploiești-i MSK, 3. Sepsi-SIC * U18: 1. Bukaresti Olimpia, 2. Brassói CSU, 3. Szatmárnémeti SPL, 4. Nagy Mózes SK. (tibo)