Két év kihagyás után ismét megszervezik az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek találkozóját, amelyet idén Csíkszeredában tartanak – jelentették be a szervezők.

A Maszol.ro hírportál tudósítása szerint a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vállalta a házigazda szerepét. A május utolsó hétvégéjén rendezendő eseményen hat társulat mutatja be műsorát. A jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt csak az előadások egy részén lehet jelen a közönség. Utoljára 2018-ban, Marosvásárhelyen találkoztak a néptáncegyüttesek. Most a mezőny új résztvevővel bővült, ugyanis jelen lesz a legfiatalabb erdélyi hivatásos társulat, a Bekecs Néptáncszínház is.

András Mihály, a házigazda Hargita megyei együttes igazgatója és művészeti vezetője elmondta, három nap alatt hat előadást mutatnak be a társulatok. A csíkszeredai együttesen és a Bekecs Néptáncszínházon kívül jelen lesz a Nagyvárad Táncegyüttes, a Maros Művészegyüttes, a Háromszék Táncegyüttes és az Udvarhely Néptáncműhely. Közölte, hogy idén elmaradnak a kísérő rendezvények és a nagy tömeget vonzó programok, így nem tartják meg a szokásos flashmobot, illetve nem lesz táncház és eltekintenek a záró gálaműsortól is.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta, hogy a székelyföldi város méltó helyszíne lesz a találkozónak, és bejelentette: keresni fogják annak a lehetőségét, hogy egy évente megrendezett néptánceseményt honosítsanak meg Csíkszeredában. A hat előadás közül ötöt a Hargita együttes Facebook-oldalán élőben lehet követni.