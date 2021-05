Stefan Zweig (1881, Bécs – 1942, Petropolis, Brazília) középiskolás koromban elsősorban azért vált egyik legszívesebben olvasott élmény-szerzőmmé, mert a szintén akkoriban tanulmányozott Sigismund Freudnak a szépirodalomban is hódító lélekelemző irányzata (ami József Attilára is nagy hatással volt) hatott Zweigre, és ez engem is kíváncsivá tett.