A magyar nemzet politikájának hét törvénye látható felírva erre a különleges ajándéktárgyra, amely a magyar miniszterelnök birtokában található. Ebbe beletekintve – saját magunk mellett – a XXI. századi Magyarország nemzeti politikájának alappilléreit is láthatjuk, olvashatjuk. Ezeket Orbán Viktor fogalmazta meg tavaly augusztus 20-án ünnepi beszédében, amelyet az összetartozás emlékhelyének átadásán, a Kossuth Lajos téren mondott el.

Lássuk tételesen e törvényeket, és próbáljuk meg hozzátenni saját gondolatainkat, vagy azt, ami éppen eszünkbe jut elolvasásukkor!

1. Haza csak addig van, amíg van, aki szeresse! Nagyon szép gondolat. Én is úgy érzem, hogy a haza a lelkünkben él, létezik igazán. Radnóti Miklós jut eszembe róla, akitől bizony sok „született magyarnak” is volna mit tanulnia a hazaszeretetről, aki még a munkaszolgálat idején sem tudta nem szeretni országát. „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. / Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága / s remélem, testem is majd e földbe süpped el. / Itthon vagyok. (…) / Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, / s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; / annak mit rejt e térkép? Gyárat, s vad laktanyát, / de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát.”

2. Minden magyar gyermek újabb őrhely! Ha valaha tartósan kárt szenvedtünk a történelmünk során, az sosem a vesztes csaták miatt volt, hanem azért, mert „kiszültek” minket az általunk behozottak eddigi területeinkről. Ugyanaz történt, mint most Európával: feladtunk valami nagyon lényegeset a kényelmünkért. Az egykori nyugat-európai vendégmunkások ma lassan többségben lesznek. Őslakosnál -1,4 százalék a szaporulat, azaz fogyatkozás. A behozott „olcsó munkaerőnél” 6–7 százalék. A többi már csak idő és matek. Nos, a mai magyar kormánynál többet senki a világon nem tesz a megszületendő gyermekekért. Iszonyúan fontos ez!

3. Az igazság erő nélkül keveset ér! Cromwell óta ismert e mondás: „Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport!” Vannak, akik ezt úgy értik, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két Istennek, én inkább úgy fogom fel, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít! A kormány ma hisz igazunkban és nem fél, erőteret alakít ki, ami nem mindenkinek tetszik. De csak szavakkal nem megy a dolog.

4. Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni! Hát ehhez kell az erő. A hon-védelmünk lassan visszakerül a Károlyi Mihály-i állapotokból oda, ahová kell!

5. Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük! Persze – mondják sokan – a foci! De: ép testben ép lélek. Minden determinált. Egyik sincs a másik nélkül. Nagyon fontos az edzett test és az ép, erős lélek együttese, szimbiózisa, és a küzdőszellem megtanulása, gyakorlása. Ismerünk néhány lélekóriást, aki satnya testben is világhírűt alkotott. Ők a kivételek, akik erősítik e szabályt.

6. Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs! Ismét a lélek. Mint ahogy a haza, a nemzet is a lelkünkből ered, abban él. Merjünk büszkék lenni magyarságunkra! Merjünk patrióták, akár nacionalisták lenni, de vigyázat: sosem lehetünk soviniszták! Nemzetünket úgy szeressük, hogy közben sose helyezzük más nemzet fölé. A másik egyenjogúságának el nem ismerése mindig bajt szül. Szeressük az embert mint entitást, fajtól, nemzettől függetlenül. Én épp Suciu doktor urat siratom, aki szászlekencei főnököm volt anno, a világ legrendesebb embere, míg el nem vitte vírus.

7. Egyetlen magyar sincs egyedül! Ezt rég mondta ki magyar kormány. De jól tette, hogy megszólalt. Kellett. Mint ahogy e – kicsit lelki – tükör is. Nézegessük!