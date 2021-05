A munkálat nagy precizitást igényel, a szakemberek méterenként ellenőrzik, hogy a betonöntés az előírások szerint történjen, és a beton semmiképpen ne repedhessen meg. Az épülő kifutópálya hossza 1100 méter lesz, további 500 méternyi gurulóúttal. Építésével párhuzamosan készülnek a parkolók is, a reptér fogadóépülete és a hangár még tervezési fázisban van, de egy hónapon belül ezek építése is megkezdődik. A reptér kisebb magángépek, de 40–50 férőhelyes utasszállító repülők számára is használható lesz. A befektető a Remetén felújítás alatt álló tejporgyár tulajdonosa, mellette egy liofilizáló (gyümölcsöket fagyasztva szárító) üzem épül, és egy többcsillagos szálloda építése is tervben van. Elsősorban ezeket szolgálja majd ki a repülőtér, amely az áruszállítás, anyagellátás mellett a munkaerő szállítását is célozza. Laczkó-Albert Elemér gyergyóremetei polgármester szerint a beruházás nagy jelentőségű lesz a gazdaság, a turizmus szempontjából, de az egyszerű munkásembereknek és családjaiknak is fontos lehetőség a kapcsolattartásra. Amint pedig a térséget érintő autópálya is megépül, a reptér fontossága még inkább megnő, egy logisztikai központ része lehet, amely az egész térséget a mobilitás új szintjére emeli. (Székelyhon)

PÁLYAÉPÍTÉS ROMÁN MÓDRA. 2020 decemberének elején, a választási kampány finisében, nagy felhajtás közepette megnyitották a forgalom előtt a Torda és Szászsebes közti A10-es autópálya egy újabb szakaszát. A dolog egyedüli szépséghibája, hogy – noha már négy éve kész kellene legyen – a szóban forgó útszakasz építése az átadáskor még nem fejeződött be, a munkálatok jelenleg is folynak (többek között a gyulafehérvári és a szászsebesi csomópontoknál), a forgalom pedig korlátozott. A Pro Infrastructura Egyesület szakértői szerint azonban a 17 kilométeres szakasz építése – amelyre 2014 decemberében írták alá az 541 millió lej értékű kivitelezési szerződést egy olasz céggel – végre valóban a végéhez közeledik, június folyamán valószínűleg mindkét csomópont elkészül, fel lehet majd oldani a korlátozásokat. Decemberben Mariana Ioniță, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezetője azt nyilatkozta, hogy a pályaszakasz megnyitásának – amire a közlekedésbiztonsági ellenőrzés is rábólintott – semmi köze a választásokhoz, az építő összekapta magát. És valóban: a választások előtti néhány hét során többet haladt, mint korábban egy egész év alatt, még éjjel is dolgoztak az úton. (Maszol)

PÉNZJUTALOMMAL A SZEMETELŐK ELLEN. A Vrancea megyei Soveja polgármesteri hivatala arra biztatja a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket azokról, akik illegálisan helyeznek el hulladékot. A szemetelőkről készített fotókért, videókért 150 lejt ígérnek, amennyiben ezek alkalmasak arra, hogy azonosítsák az elkövetőket, de legalább a kocsijuk rendszáma kivehető. Mint írják, az önkormányzat sokat tett azért, hogy tisztaság legyen a településen és környékén, de még mindig akadnak olyanok, akik közterületen, vízpartokon, tisztásokon, kertek alján dobálják el a szemetet – a felvételek alapján viszont lehetőség nyílik az azonosításukra és a felelősségre vonásra. A jogszabályok szerint magánszemélyek 3 és 6 ezer lej közötti, cégek pedig 25 és 50 ezer lej közötti bírságot kaphatnak az illegális szemétlerakásért. (Ziarul financiar / Transindex)