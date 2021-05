Lelassult az oltáskampány

A kampány kezdete óta az oltásra jogosult 16 091 562 személyből (a 16 éven felüli lakosságból) 3 226 831-en kapták meg mindkét oltást, és 932 509-en az első adagot.

Az immunizálás jelenleg ingyenes, a román állam állja az oltással járó összes költséget, de végül az influenza elleni védőoltás mechanizmusára fogunk áttérni, azaz csak a veszélyeztetett kategóriákba tartozó személyeket oltják be ingyenesen, a többi polgárnak saját felelősségére kell majd beoltatnia magát – jelentette be Ludovic Orban NLP-elnök tegnap, néhány órára rá azonban Florin Cîţu cáfolta ezt: szerinte a kormány nem fontolgatja, hogy változtasson a dolgokon, „sőt, már most rendeléseket adtunk le, hogy ősszel és jövő évben is folytassuk a kampányt, mert nem tudjuk pontosan, hogy miként fog alakulni a világjárvány. Romániában a koronavírus elleni oltás ingyenes és az is marad” – szögezte le a kormányfő.