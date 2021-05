A vizsgákon ott kell lenni

A képességvizsga első szessziója június 22-én kezdődik, de július 5-én, 6-án és 7-én tartanak egy második szessziót is azoknak, akik az elsőn nem tudtak részt venni. Az érettségi június 28-án kezdődik, a pótérettségi pedig augusztus 16-ától. Sorin Cîmpeanu ugyanakkor optimizmusának adott hangot a szeptember 13-i tanévkezdéssel kapcsolatban, azt mondta, meggyőződése, hogy az ország valamennyi iskolájában jelenléti oktatással kezdődhet majd a tanév. Hozzátette: készülnek az oktatás digitalizálására is, és ahol minden feltétel adott lesz – internetkapcsolat, megfelelő felszerelések, a digitális oktatásra felkészített pedagógusok, megfelelő ismeretfelmérő platformok –, online órákat is lehet majd tartani, de már önkéntes, nem kötelező módon.