Így lehet Magyarországra utazni

Karantén nélkül utazhat Romániából Magyarországra, aki legalább egy koronavírus elleni oltást (és erről papírt) kapott, vagy igazolni tudja, hogy az elmúlt 6 hónapban átesett a fertőzésen. Ahhoz azonban, hogy szállást foglaljon, étterembe, múzeumba, sportrendezvényre menjen, védettségi igazolványra is szüksége van, és ezt jelenleg csak magyar állampolgárok válthatják ki – tudatja a kolozsvári főkonzulátus. Az alábbiakban a szombat estétől érvényes szabályozásról szükséges tudnivalókat foglaljuk össze.

Oltás vagy karantén

Nem kell karanténba vonulnia Magyarországon annak, aki Romániából érkezik – legyen román vagy magyar, vagy éppen kettős (román-magyar) állampolgárságú személy –, ha legalább az első adag koronavírus elleni oltást megkapta, és rendelkezik az ezt igazoló, román vagy angol nyelvű dokumentummal (a Romániában kiadott oltási igazolványok mind kétnyelvűek), vagy pedig azt tudja igazolni PCR-teszttel, hogy az elmúlt hat hónapban átesett a fertőzésen. Az ilyen papírokkal rendelkező szülőknek a kiskorú (18 éven aluli) gyermekei is mentesülnek a karanténkötelezettség alól. Az utazáshoz nyilván személyazonossági okmányokra (személyi igazolványra vagy útlevélre) is szükség van. Mindez a Romániában immunizál(ódot)t személyekre vonatkozik, akit Magyarországon oltottak be, az csak a védettségi igazolvány birtokában utazhat Magyarországra.

Továbbra is karanténba kell vonulnia viszont annak, aki csak friss tesztet tud felmutatni a határon: sem a PCR, sem az antigén, sem a gyorsteszt nem jelent felmentést ez alól, akkor sem, ha ennek eredménye negatív.

Kivételt a határ mentén tesznek: a jelenleg érvényes szabályozás szerint legtöbb 24 órára bárki beléphet Romániából Magyarország területére, ha nem megy távolabb 30 kilométernél.

A Magyarországról Romániába érkezőknek semmiféle koronavírussal kapcsolatos dokumentumra nincs szükségük a belépéshez, mert Magyarországot járványügyi szempontból már pénteken zöld országgá minősítették a román hatóságok.

Védettségi igazolvány

Magyarországon egy sor, turisták számára nélkülözhetetlen szolgáltatást kizárólag védettségi igazolvánnyal (plasztikkártyával) lehet igénybe venni: a szállásfoglaláshoz is kell, emellett pedig zárt terű vendéglőbe, múzeumba, focimeccsre, színházba, moziba, de még a strandra vagy állatkertbe sem lehet enélkül belépni. Védettségi igazolványt pedig kizárólag magyar állampolgárok válthatnak ki, a magyarországi kormányablakokban személyesen vagy elektronikus ügyfélkapun keresztül, ez esetben postán küldik el. A plasztikkártya ingyenes, az ügyintézés 15 napba telik.

A www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon olvasható tájékoztató szerint ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti, aki 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal (E-szig) és a hozzá tartozó PIN-kóddal rendelkezik. Azok a kettős állampolgárságú erdélyiek, akik elektronikus személyivel nem, csak útlevéllel rendelkeznek, Magyarország kolozsvári vagy csíkszeredai magyar konzulátusán kérhetnek segítséget. Az ügyfélkapu létesítését kérőnek meg kell adnia a természetes személyazonosító adatait, postai címét (ahová a védettségi igazolványt kéri), és a TAJ-számát (ha van magyarországi társadalombiztosítása), szükség van személyazonossági igazolványra, működő e-mail-címre, telefonszámra, valamint a Romániában kiállított hivatalos oltási igazolásra, amely tartalmazza a koronavírus elleni oltóanyag típusát, az oltás időpontját és helyét.

A csíkszeredai magyar konzulátus hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óra között tart nyitva, telefonszám: 0040 366 087 000, e-mail: mission.csk@mfa.gov.hu