Nagy európai tehetetlenség

Most, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma lecsengőben Európában, egyre erősebb az igény, hogy mielőbb visszatérhessünk régi életünkhöz, szabadon találkozhassunk, különféle rendezvényeken vehessünk részt, utazhassunk más országokba. Hiába azonban az egyre laposodó járványgörbék, az országonként eltérő mértékben ugyan, de mindenütt növekvő átoltottság, a szabad mozgás továbbra is meglehetősen körülményes még az Európai Unión belül is.