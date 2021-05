Megújul Barót és Nagyajta közvilágítása

Benedek-Huszár János polgármester a baróti képviselő-testület péntek délután tartott ülésén, a napirenden levők megtárgyalását követő felszólalásában arról számolt be, hogy az önkormányzat sikeresen szerepelt a Környezetvédelmi Alap pályázatán, amelynek köszönhetően a várost alkotó mind a hat településen a már több szempontból is elavultnak számító fényforrások helyett modern, negyven százalékkal kevesebb villamos energiát felhasználó égők kerülnek az oszlopokra. Nemcsak a villanyszámla lesz kisebb, hanem a közvilágítás is jobb lesz, hiszen pótolják a hiányzó 165 égőt is – mondotta.

Az Alaptól érkező 816 ezer lej vissza nem térítendő összeghez Barótnak 341 ezer lej önrészt kell rendelnie. Ez a kiadás nem volt a költségvetésbe befogva – nem lehetett tudni, nyernek-e, illetve ha igen, mennyit ítélnek meg –, de Benedek-Huszár János szerint az előteremthető. Az elkövetkezendőkben a műszaki terv elkészítésére szerződnek és az építészeti engedélyt szerzik meg, a közbeszerzés pedig két-három hónapot vehet igénybe, azaz ha fellebbezés nem hátráltatja, kora ősszel már a kivitelezésnek is nekifoghatnak. Benedek-Huszár János köszönetet mondott a város volt polgármesterének, Lázár-Kiss Barna Andrásnak, amiért ezt a sikeres és a város számára előnyös pályázatot letette.

Bihari Edömér polgármester a Nagyajta által nyert támogatásról elmondta: a két falu 250 lámpatestjének és égőjének kicserélése összesen 327 ezer lej, amiből az önkormányzat része 37 ezer lejbe kerül. A korszerűsítés jelentős spórlást jelent a községnek, hiszen nemcsak az eddigi évi harmincezer lejes számla lesz jóval alacsonyabb, mint eddig, hanem öt évig javításra és karbantartásra sem kell költeniük. „A község minden utcája sokkal kivilágítottabb lesz, ami javítja a közbiztonságot és a lakók komfortérzetét, ráadásul környezet- és költségvetés-kímélő hatása is lesz, ezért nagyon örvendek, hogy pályázatunk nyert” – nyilatkozta az elöljáró.

A beruházás megvalósítását követően az önkormányzatnak – a pályázatban vállaltaknak megfelelően – a szolgáltatás működtetését át kell adnia egy regionális szolgáltatónak.