Nem hazudtam soha senkinek, nem is tartoztam, nem csaltam meg senkit, haragosom sem volt. És bíztam Istenben – így foglalta össze hosszú életének receptjét Török János bikfalvi lakos, aki 2021. május 22-én töltötte be a 100 évet. Családja sietett kiegészíteni, hogy mindig sokat dolgozott – manapság is tesz-vesz, még a juhokkal is kijár egy közeli kertbe –, pálinkát ritkán és mértékkel fogyasztott, jó eszű és jó természetű ember.