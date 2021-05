Kisebb munkálatok Zágonban

A falut átszelő országút mentén a település Zágonbárkány felőli részén nekifogtak a vízelvezető sáncok kiásásának. A munkát egészen a falu alsó részéig, a Zágon-patakig végzik el, ám ez hosszú folyamat – mondta a polgármester. A községháza saját erőgépeivel, embereivel dolgozik. A sáncok rendbetételekor kitisztítják a porták bejáratai előtti átereszeket, kis hidakat is, hogy ne legyen gond a víz lefolyásával. Ahol nincs áteresz a bejáratnál, a gazda által megvásárolt csövet ingyenesen behelyezik – részletezte Kiss.

Dolgoznak a mezei utak rendbetételén is. Zágonban és Papolcon egyelőre a forgalmasabb vonalakat kövezik, egyengetik, tömörítik, majd a kisebbekre is sor kerül. Ez nagyon fontos a gazdák számára, hiszen egyes szakaszokon nagyon nehezen lehet közlekedni – mondta a községvezető. Azt is közölte, sikerült egészében felújítani két gyalogosátjáró pallót is a Zágon vizén keresztül, ez a környéken lakók közlekedését könnyíti meg.