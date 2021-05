Révkomárom és Háromszék képei

A jelen levő fotósok és fotográfia iránt érdeklődők mellett Kósa Andrást, a bukaresti Magyar Kulturális Intézet vezetőjét, Szebeni Zsuzsát, a Magyar Kulturális Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetőjét és Magdó Istvánt, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnökét külön köszöntötte Imreh István, majd elmondta, hogy 2018-ban már volt egy hasonló kiállításuk, amit Muravidékkel közösen szerveztek, reményeik szerint pedig a következő években hasonló programokat fognak megvalósítani Kárpát-medence valamennyi magyarlakta térségével.

Szebeni Zsuzsa kijelentette, hogy bár a panók egyik oldalán a háromszéki, másikon a felvidéki fotóművészek alkotásai láthatóak, ezeket a munkákat összekötik a közös gyökerek, közös hagyományok, és „a két fotóválogatás világában, atmoszférájában nem látunk semmi minőségi különbséget, sőt, az áthallhatóság és áttetszőség minőségei jelennek meg bennük a leginkább”. Ő is mesélt az előzményekről, majd gratulált a háromszéki fotósoknak az országos és nemzetközi szinten is elért kiváló eredményekhez, és gratulált a szervezőknek is, hogy megfelelő körülményeket biztosítanak a fotósoknak a megmutatkozásra.

Vargyasi Levente, a Kovászna Megyei Művelődési Központ fotográfus szakelőadója elmondta, hogy a Muravidékkel közösen szervezett kiállítás sikere után 2020-ban hirdették meg ezt a pályázatot, és kérték fel a komáromi Helios Fotóklubot a közreműködésre. Mint mesélte, Holop Ferenc klubelnök azonnal válaszolt levelükre, és be is gyűjtötte azt a 25 fotót, amelyek nagyszerűen bemutatják Révkomárom tájait. Háromszéken 21 alkotótól 200 fotó érkezett be a pályázatra, melyek közül nagyon nehéz volt kiválasztaniuk a legjobb 25 képet.

Végezetül Holop Ferenc klubvezető videóüzenetét is megtekinthették a jelenlévők, aki bevallása szerint örült a közös kiállítás lehetőségének, és bízik benne, hogy egyszer majd személyesen is találkozhatnak egymással a háromszéki és révkomáromi fotósok. A tárlat két hétig látható Sepsiszentgyörgyön, majd Kézdivásárhelyen, Felsőrákoson, Ürmösön mutatják be.