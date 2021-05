Oltáskaravánok járják majd a megyét, a Sepsi Value Centerben is lesz maraton

Nagyjából a megye felnőtt lakosságának egyharmada kaphatta meg eddig a koronavírus elleni oltások valamelyikét, ezért is kiemelten fontos, hogy erősítsék a kampányt, főképp vidéken, ahol – az országos helyzethez hasonlóan – Háromszéken is alacsony a beoltottak aránya – jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon a prefektúra vezetői. A kormányhivatal a közegészségügyi igazgatósággal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel közösen, az önkormányzatok kérésének is eleget téve oltási karavánokat indít. A karaván első állomása szerdán lesz Mikóújfaluban, aztán Vargyas következik.

Ráduly István kormánymegbízott elmondta, hétfőn egyeztettek a miniszterelnökkel, valamint a belügyminiszterrel, akik jelezték, hogy Háromszéken is szükség van az oltási maratonokra, ösztönző kampányra. Nagyjából két hete találkoztak az önkormányzati vezetőkkel, a tanácskozáson részt vettek az igazgatóság, valamint a felügyelőség képviselői. A községi polgármesterek jelezték, hogy az oltási folyamat felgyorsításához arra lenne szükség, hogy az igazgatóság emberei felkeressék a településeket. Ráduly István elmondta, hogy az egyházakkal is tárgyaltak, illetve hamarosan a háziorvosok megyei szövetségét is megkeresik, arra kérve őket, hogy lehetőleg több szakembert próbáljanak bevonni az oltási kampányba, mint ahányan eddig csatlakoztak.

Cosmin Boricean alprefektus, aki szintén részt vett a kormányfővel és a belügyminiszterrel való egyeztetésen, arról számolt be, hogy megyeszinten a rendelkezésükre álló adatok alapján úgy látják, a felnőtt lakosság mintegy harmada volt beoltva, a központok adatai szerint valamivel több mint 61 ezer ember, de nem tudni, hányan háromszékiek. Ezt tisztázandó kérték a kormánytól, hogy ezután közigazgatási egységekre lebontott statisztikák is készüljenek. Az alprefektus hozzátette, hogy a közegészségügyi igazgatósággal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel közösen úgy döntöttek, az önkormányzatok kérésére minél közelebb viszik a vidéki lakossághoz a beoltás lehetőségét a karavánok szervezésével. A karaván szerdán látogat Mikóújfaluba, utána Vargyas következik, utóbbi pontos dátumát még nem szögezték le. Boricean elmondta: ő is és Ráduly István is azon a nézeten vannak, hogy az immunizációs folyamatot egyebek mellett az is akadályozhatja, hogy sok, az oltásközponttól távolabb élő vidéki embernek nincs lehetősége eljutni az oltóközpontok valamelyikébe. Az oltási kampány felpörgetését célzó elképzelések között szerepel még, hogy Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Value Centre-ben is háromnapos hétvégi (péntek-vasárnap) oltási maratont szervezzenek, mivel ezt a helyszínt ebben az időszakban sokan felkeresik, köztük vidékiek is.

Ráduly István arra is kitért, hogy a kormányhivatal honlapján már magyar nyelven is elérhető minden a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos anyag, hisz fontos, hogy az emberek ilyen életbevágó információkhoz anyanyelvükön férjenek hozzá.