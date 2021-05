Idén sem lesz Tusványos

Előző írásunk

Nagyjából a megye felnőtt lakosságának egyharmada kaphatta meg eddig a koronavírus elleni oltások valamelyikét, ezért is kiemelten fontos, hogy erősítsék a kampányt, főképp vidéken, ahol – az országos helyzethez hasonlóan – Háromszéken is alacsony a beoltottak aránya – jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon a prefektúra vezetői. A kormányhivatal a közegészségügyi igazgatósággal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel közösen, az önkormányzatok kérésének is eleget téve oltási karavánokat indít. A karaván első állomása szerdán lesz Mikóújfaluban, aztán Vargyas következik.