Könyvbemutató és vetítéssel egybekötött előadás

Székely Árpád Erdély és kör­nyéke című könyvének vetítéssel egybekötött bemutatójára ma 18 órától kerül sor a Vadon Egyesület szervezésében a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Bene-ház, Gróf Mikó Imre utca 11. szám). Helyfoglalásért hívják a 0720 000 707-es telefonszámot. A védőmaszk használata kötelező.

Az Erdély és környéke című természetjáró kalauz 25 természetföldrajzi kistáj (hegység, dombság) több mint 30 természeti értékét és túraútvonalát, valamint Erdély és a vele szomszédos történeti-földrajzi tájak legmagasabb csúcsait mutatja be fotókkal, átfutó képekkel, térképekkel és 3D-s domborzatmodellekkel kiegészítve, mindezt nagyobbrészt őszi és tavaszi színekben. A kötettel együtt jelenik meg az azonos címet viselő interaktív gyakorlókönyv, amely egy természetjárási és honismereti tudáspróba. E két, most bemutatásra kerülő kötet a sorozatban tavaly megjelent, A történeti Erdély című kötet folytatásaként is értelmezhető.