Internetes időpontfoglalás magyar okmányokhoz

Immár az interneten keresztül, online is foglalhatnak időpontot magyar útlevél- és személyazonosító igazolvány ügyintézésre az érdeklődők – tájékoztat közleményében Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa.

Az online időpontfoglalásra a magyar konzuli szolgálat időpontfoglalási rendszerén keresztül nyílik lehetőség, ez a főkonzulátus oldalán (csikszereda.mfa.gov.hu), az „időpontfoglalás” gombra kattintva érhető el, vagy közvetlenül a konzinfoidopont.mfa.gov.hu címen. A közlemény kitér arra is, a telefonos időpontfoglalás továbbra is működik, az ügyfelek hívásait a 0366 087 000 számon fogadják hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között, pénteken pedig 8-tól 14 óráig. A csíkszeredai konzulátus ugyanakkor arra figyelmeztetett, az online rendszerben egyelőre csak útlevél- és személyazonosító igazolvány ügyintézésre foglalható időpont. Más ügyekben időpont egyeztetése céljából a továbbiakban is telefonálni kell a főkonzulátusra. (dvk)