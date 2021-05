Csempészeknél tartottak házkutatást

Következő írásunk

Most, hogy volt miniszterelnöknőnket, Viorica Dăncilát tanácsadónak alkalmazzák a Román Nemzeti Bankhoz, úgy gondolom, hogy én is elvállalnék ilyesmit, és lennék legalább olyan hozzáértő, szakértő-tanácsadó, mint ő. Jelenleg is, mikor netán valaki véletlenül álláspontomra kíváncsi, ha jártas vagyok a témában, ha nem, tanácsot, azt tudok adni. El is határoztam, hogy ingyen többet senkinek semmit nem javallok.