Szakértőnek mennék

Most, hogy volt miniszterelnöknőnket, Viorica Dăncilát tanácsadónak alkalmazzák a Román Nemzeti Bankhoz, úgy gondolom, hogy én is elvállalnék ilyesmit, és lennék legalább olyan hozzáértő, szakértő-tanácsadó, mint ő. Jelenleg is, mikor netán valaki véletlenül álláspontomra kíváncsi, ha jártas vagyok a témában, ha nem, tanácsot, azt tudok adni. El is határoztam, hogy ingyen többet senkinek semmit nem javallok.

Ha Dăncilă asszony havi 16 ezer lejért el tudja adni javaslatait, akkor én is megpróbálhatom. Állítólag a bank szakértője lesz a zöld energia és a fenntarthatósági stratégia területén is. Ez nem csoda, mert már többször is bebizonyította, hogy ha kell, tud hatalmas zöldségeket beszélni, és a fenntarthatósághoz is érthet, mert most, kenyérbe esve, lám fenn- és el tudja tartani magát.

Miért ne pályázhatnék egy ilyen állásra, mikor nekem is lennének olyan erényeim, mint Dăncilă asszonynak. Én sem tudok tökéletesen románul, ahogy ő sem. (Magyarul viszont jobbacskán. Angolul, akárcsak ő, gagyogok néhány szót magam is. Németül többecskét.). Ő olajos, mert a Ploiești-i Olaj- és Gázipari Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, 2006-ban pedig politikatudományokból egy másik oklevelet. Én viszont Brassóban lettem fás (mint a karalábé), és ahogy nálunk mindenki ért a politikához (és a futballhoz), úgy én is. Aztán bizony én is összetévesztem néha a balkáni országok fővárosait, ahogy őnagysága is tette. Mikor Montenegró fővárosában volt (ha jól tudom, Podgorica), azt mondta, hogy Pristinában tartózkodik, ami ugyebár Koszovó fővárosa. Az igaz, hogy mikor külföldre megyek, megnézem a térképet, nehogy eltévedjek a sok új főváros között.

A Nemzeti Bank kormányzójának tanácsadója, Adrian Vasilescu úgy magyarázta a hölgy felvételét, hogy segíteni fog az euró későbbi bevezetésében. (12 év után!) Én is értek az euróhoz. Már jártak is a kezemben eurós bankjegyek, sőt, eurócentek is! Aztán az is egy ok a kinevezésre, hogy fontos emberekkel és ökológus zöldekkel együtt kávézott, beszélgetett. És tudja, merre nyílnak a fontos emberek ajtói. „Nyitott ajtók nélkül nem tudunk semmit tenni ebben az országban” – állítja Vasilescu úr. És Dăncilă asszony, mivel végzettségénél fogva ért a kőolajhoz és más kenőanyagokhoz, nyikorgás nélkül tudja nyitogatni az említett ajtókat. A zöldekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nekem is van erdész és vadász ismerősöm, akik egész nap a zöldben járnak. Én is szoktam fontos emberekkel együtt kávézni, az igaz, hogy leszoktam a délelőtti kávézásról, mert ha korán ittam, munkaidőben nem ment igazán jól az alvás. Így míg mások kávét, én teát iszom (számomra) fontos emberekkel. Az ajtókhoz is értek, mert annakidején, mikor a fa-ágon dolgoztam, bizony még ajtókat is gyártottunk. Leginkább én is banki szakértőnek mennék, mert ott csakis a pénz lehet, ami ha nem csurran, de cseppenhet. 16 ezer lejjel, amennyit ő kap, én is kibékülnék. A Román Nemzeti Bank is egy jó elefánttemető, ahová most még egy másik volt nagy politikust is felvettek, a szintén munkanélküli Ioan Mircea Pascut, aki ugyanúgy vörös pestises volt, mint Dăncilă asszony. A Nemzeti Bank vezetőségét a parlament nevezi ki, és annak vezetősége látja, hogy a jelenlegi kormánypártok olyan jól tevékenykednek, hogy biztosan elvesztik a következő választásokat. Úgy majd ismét a vörös pestisesek kerülhetnek hatalomra, és azután a bankárok elvárhatják, hogy a mostani kinevezésekért hálából ismét őket támogassák, és akkor ők boldogan kormányozhatják tovább a bankot, míg meg nem halnak. A kormánypártok sem nagyon reklamálnak a mostani kinevezések miatt, mert ha kiesnek a hatalomból, akkor cserébe a mostani hallgatásért, majd őket is megdobhatják ilyen szakértői beosztásokkal.

Különben a Dăncilă asszony férjét is alkalmazták egy másik sóhivatalba, szintén tanácsosnak, mégpedig a TRANSGAZ-hoz, ami hasonlóképpen jó parkoló-, és pihenőpálya politikusok rokonainak. Aztán kiderült az is, hogy a nagyságos asszony divattervezője, aki miniszterelnöksége alatt ruhákat álmodott és varrt rá, a Vrancea Megyei Kulturális Központ új igazgatója lesz.

Majd ha én is megfogok egy jó szakértői posztot, akkor jó ismerőseimet jó állásokba szerzem be. Sajnos saját divattervezőm nem volt, így esetleg a feleségemet tetetem valami fontos állásba (ahol nem sokat kell dolgozni), mert ő foglakozik állandóan ruhatáram (jelenleg turkálókból történő) frissítésével.