Dönthetnek a szülők

Már jó ideje a medvék jelentik az általa vezetett hivatal központi problémáját, olyan körülmények között, hogy nő a populáció, nehéz kezelni, nincs koherens törvényes keret, illetve a pontos egyedszám sem ismert – jelentette ki tegnap a prefektúrán Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója. Az intézményvezető szerint az elmúlt öt évben megszaporodtak a nagyvadak által okozott károk, a kifizetések késtek, illetve az emberek élete és otthonuk is veszélybe került. Az igazgató úgy véli, sürgősen megoldást kell találni az érintett lakosság gondjaira, egyebek mellett a törvényes keret rendezésével – ami szinte nem is létezik –, de legalább ennyire fontos lenne a valóshoz minél közelibb egyedszám ismerete is.