A két csapat legutóbb május 1-jén játszott egymással, akkor a Marius Croitoru irányította moldvai együttes hazai környezetben örülhetett. Ma történetük során tizenkettedszer csapnak össze az alakulatok, a sepsiszentgyörgyi gárda egyetlenegyszer – idén márciusban – győzött. Négyszer döntetlent játszottak, hatszor a Botoșani diadalmaskodott.

„Nem mondhatjuk, hogy tét nélküli mérkőzés, hiszen a csapatok büszkesége a tét. Mi bebiztosítottuk a negyedik helyet, viszont az ellenfelünk számára komolyabb téttel bír a találkozó, hiszen a Craiova–Clinceni mérkőzés eredményétől függően akár előre is léphetnek egy helyet a rangsorban. Annak ellenére, hogy a Botoșani utolsó mérkőzését játssza, úgy hiszem, a három pont megszerzésére törekszik. Olyan csapat, amely a körülményektől függetlenül a győzelemre hajt. A playoff utolsó meccsét szeretnénk pozitív eredménnyel zárni, és egy esetleges győzelem után a hangulatunk is jobb lenne a vasárnapi selejtező előtt, ami nagyon fontos számunkra. Beszéltem a játékosokkal is, tisztában vannak vele, hogyan vélekedem és milyen a hozzáállásom: függetlenül attól, hogy barátságos vagy tétmérkőzést játszunk, mindent bele kell adni. Minden meccset ugyanazzal a komolysággal kell kezelni, ezért neveznek minket hivatásosnak. A negyedik hely bebiztosítása nem azt jelenti, hogy ezen a mérkőzésen nem kell teljes odaadással akarnunk a győzelmet. Ráadásul visszavághatunk a felsőház odavágójában elszenvedett vereségért, mindenképp szeretnénk megnyerni a mérkőzést” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Az 53 éves szakember kiemelte, örülnek, hogy ismét nézők előtt játszhatnak, úgy gondolja, a sepsiszentgyörgyi közönség nagyon szerette volna már látni a csapatot, biztosan szeretnék, ha kedvenceik győznének. Grozavu hozzátette, a játékosoknak mindent bele kell adniuk a pályán a siker érdekében. Hozzátette, elégedett a labdarúgók teljesítményével, hiszen a playoffban a második legtöbb pontot gyűjtötték, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem lehetett volna jobb eredményeket kihozni. A vezetőedző mindent figyelembe véve úgy érzi, a bajnokságban jól szerepeltek, értékeli a játékosok teljesítményét. Grozavu elmondta, vasárnap az idény legfontosabb mérkőzése következik, hiszen egész idényben azért dolgoztak, hogy esélyük legyen az európai kupaindulásra.

Eredmények, playoff, 10. forduló: Kolozsvári CFR–FCSB 2–0 (gólszerzők: Gîdea 14., Rondón 66.), Craiova–Academica Clinceni 0–0. (miska)