Az eredeti elképzelés szerint ezen a hétvégén a kincses városban és környékén kellett volna versenyezniük az ország legjobb ralipilótáinak, ám a koronavírus-járvány okozta szervezési nehézségek miatt a Kolozsvár Ralit szeptember végére halasztották, a helyét pedig az első alkalommal megrendezendő Máramaros Rali vette át a versenynaptárban. A román ralisport tizennégy év után tér vissza a partiumi megyébe, ahol legutóbb – még 2007-ben – Bogdan Marișca és Sebastian Itu győzedelmeskedett. Az idei szezonban egy Ford Fiesta R5-össel futó Marișca várhatóan rajthoz áll a hétvégi viadalon is, hiszen ő vezeti a román bajnokság összetett pontversenyét. A háromnapos megmérettetés mezőnyében ott lesz a Szabó Csongor–Marcus Andreoiu sepsiszentgyörgyi kettős is, amely tegnap indult el Nagybánya felé.

„Teljesen új megmérettetés lesz ez számunkra, hiszen eddig még sohasem versenyeztünk ott. Aszfalton fogunk száguldani, de ennél többet nem tudunk a hétvégi futamról. Belső kamerás felvételről a gyorsasági szakaszokkal már megismerkedhettünk, s azt kell mondanom, vegyesek az érzéseim. Vannak részek, amelyek tetszenek, és vannak olyanok is, amelyek nem” – nyilatkozta érdeklődésükre Szabó Csongor.

Pilótánknak a hargitai és brassói versenyen nemcsak a vetélytársaival, hanem a technikával is meg kellett küzdenie, hiszen a Ford Fiesta R2T-nek mindkét versenyen turbóproblémái voltak. A háromszéki ralis most bizakodó, és reménykedik a jó szereplésben. „Az autó rendben van, rájöttünk és orvosoltuk azt a hibát, amely az előző két futamon fejfájást okozott nekünk. Hosszú viadal előtt állunk, optimisták vagyunk, s kíváncsian várjuk a megújult Máramaros Ralit. Elsősorban azt szeretnénk, ha ismét élveznénk a versenyzést, és hogy problémamentesen érjünk célba. Ha ez mind meglesz, akkor jó tempóban fogunk autózni, s az eredmény is jönni fog. Az időjárás most is befolyásolhatja a futamot, így bízom a jó gumiválasztásban és reménykedem a jó szereplésünkben” – összegezte a szentgyörgyi autóversenyző.

A Máramaros Rali főhadiszállása a nagybányai Unirii sugárúton lesz, a 72 párost számláló mezőnyre a pénteki megnyitóünnepség után szombaton a shakedown mellett hat gyorsasági vár, vasárnap pedig további hat mért szakasszal zárul a verseny. A megmérettetés össz­hossza 588 km, ebből 142,4 km-t tesz ki a tizenkét gyorsasági szakasz.

A pontverseny állása három futam után: * összetett: 1. Bogdan Marișca (Ford Fiesta R5) 76 pont, 2. Bogdan Cuzman (Skoda Fabia R5) 51.2 pont, 3. Dan Gârtofan (Skoda Fabia Rally2) 51 pont * kétkerék-meghajtású autók: 1. Mihai Manole (Renault Clio R3) 64.2 pont, 2. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T) 56.4 pont, 3. Norbert Maior (Citroën DS3 R3T Max) 48 pont * RC4-es kategória: 1. Mihai Manole (Renault Clio R3) 66.6 pont, 2. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T) 56.4 pont, 3. Ovidiu Costea (Peugeot 208 R2) 32 pont.