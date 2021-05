A legnagyobb arányban importált élelmiszerek listáján ott van a hús, a sajt, de a fagyasztott péksütemények is. 2020-ban disznóhúsból hoztak be a legtöbbet, 589 millió euró értékben, ezt követték a tejtermékek 263 millió euró és a kávé 224 millió euró értékben. A mezőgazdasági szektorban dolgozók arra panaszkodnak, hogy a nagy hipermarketláncok más országok termékeit részesítik előnyben. Arra hivatkoznak, hogy fontos a folyamatos ellátás, annak érdekében, hogy mindig legyen áru a polcokon, ezt pedig a hazai termelők nem tudják biztosítani. A mezőgazdasági minisztérium felmérései szerint a tavalyi évben a behozatal 8,9 milliárd eurót tett ki, miközben a kivitel 6,9 milliárdot. (Marosvásárhelyi Rádió)

MENESZTIK AZ OMBUDSMANT? Elutasította kedd este a parlament két házának összevont jogi bizottsága a nép ügyvédjének 2019-es tevékenységi jelentését. A Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesítéséért Szövetség képviselői kivonultak a teremből, a többi párt képviselői egyhangúan az elutasítás mellett voksoltak. A meghallgatáson Renate Weber elmondta: 2019 júliusában, amikor hivatalba lépett, a digitalizáció „az 1990-es évek szintjén” állt. Felidézte, hogy az alkalmazottaknak nem volt hivatalos e-mail-címük, nem volt internetkapcsolatuk. „A dolgok nagyon gyorsan megváltoztak. 2019-ben 10 507 meghallgatásunk volt, 14 ezer beadványt nyújtottak be, 10 ezer telefonhívásra válaszoltunk, és 1300 esetben indítottunk eljárást hivatalból” – részletezte az ombudsman. Hozzátette: jelenleg a panaszokat 30 napnál rövidebb időn belül megoldják. Ha a jogi bizottság által leszavazott jelentést a parlament plénuma is elutasítja, Renate Weber távozik tisztségéből. A Nemzeti Liberális Pártnak és az RMDSZ-nek is van egy-egy ombudsman-jelöltje, de a koalíció szintjén még nem dőlt el, hogy melyikük legyen Weber utódja. (Agerpres/Maszol)

ERŐS FÖLDMOZGÁS. A Richter-skála szerinti 4,7-es erősségű földrengés volt keddről szerdára virradóan, éjfél után 30 perccel a Vrancea szeizmikus térségben, Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet. A földmozgás – mely érezhető volt Bukarestben is – 128 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 72 kilométernyire volt Brassótól, 74 kilométerre Ploieşti-től, 125 km-re Bukaresttől. Ez volt az idei év eddigi legnagyobb földrengése. (Agerpres)