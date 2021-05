Új nyugdíjtörvényről tárgyalnak

A román közszolgálati televíziónak adott kedd esti interjúban kifejtette, a jelenlegi nyugdíjrendszer súlyos egyenlőtlenségeket teremt. Példaként említette, hogy nagy különbség van két, öt év különbséggel nyugdíjba vonult mérnök nyugdíja között. Az RMDSZ elnöke problémásnak tartja a korengedményes nyugdíjazást is, „nézetem szerint nem korrekt, hogy 45 évesen nyugdíjba mehet valaki” – fogalmazott. „Nem azt mondom, hogy egy rendőr 65 vagy 70 éves koráig álljon az útkereszteződésben, de az is elfogadhatatlan, hogy egyesek 45 évesen már nyugdíjasok, majd ismét munkába állnak, általában az állami szektorban, és megkapják a nyugdíjukat is, meg a jó fizetésüket is. Ez nem korrekt. A tanár vagy az orvos nem stresszes? Mégis dolgozik 65 éves koráig. Szóval erről tárgyalások zajlanak, hogy megtaláljuk a társadalmi egyensúlyt. Igen, új törvényről van szó, amely kiegyensúlyozottabb és méltányosabb lesz” – mutatott rá a kormányfő-helyettes. Az RMDSZ elnökének becslése szerint az új nyugdíjtörvény legkorábban 2023-ban léphet érvénybe.