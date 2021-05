Medvetámadások Háromszéken

Barátaival a kastélyparkban sétált, amikor megtámadta őket egy kétbocsos anyamedve, de szerencsére valamennyien épségben megúszták az esetet – adta hírül Jankovich-Bésán Elemér, az árkosi Szentkereszty-kastély egyik tulajdonosa hétfőn délután írt üzenetében. Másnap személyesen is találkoztunk vele, hogy elmesélje a történetét, de addigra más medvetámadásokról is hallottunk Sepsiszentgyörgy környékéről.

Árkos

Jankovich-Bésán Elemér a helyszínen mutatta meg a medvejárás nyomait, pontosan tájékoztatva lapunkat a történtekről. Hármasban beszélgetve sétáltak a kastélykertben hétfőn 13 óra körül, amikor egy nagyobb bozótból, amely mellett valójában már elhaladtak, hirtelen előbújt egy jókora medve, és morogva közeledni kezdett feléjük. Megijedtek, ordítani és visítani kezdtek, amire megtorpant az állat. Akkor vették észre a két bocsot, amelyek egy közeli kis fára igyekeztek felmászni.

Tulajdonképpen nem is tudtak volna elmenekülni, mert a medve elállta a visszafelé vezető ösvényt, a hátuk mögött betonkerítés volt, a másik irány pedig, amerre elindulhattak volna, elzárta volna a medve útját az erdő felé. Így ösztönösen is a hangoskodást választották, mire a bocsok is leugrottak a fáról, és végül mégiscsak a medvecsalád vonult vissza. A gróf később lemérte a távolságot, mintegy öt méterre volt tőlük a medve. Utólag felhívták a segélykérő számot, meg is látogatták őket a csendőrség képviselői a helyi vadászegyesület elnökével, de azt mondták, hogy mivel már nincsenek veszélyben, semmit sem tehetnek értük. Azt tanácsolták, hogy nyújtsanak be írásos panaszt a környezetvédelmi minisztériumhoz, és amíg döntenek a medve sorsáról, ne járkáljanak a parkban… A gróf szomorúan jegyezte meg, hogy mint minden, ez is rendkívül körülményes ebben az országban, és azon kívül, hogy mindenki osztja az észt a közösségi médiában, semmilyen valódi megoldás nem látszik körvonalazódni ebben a kérdésben. Végső soron, ha valaki megöl egy medvét, 30–40 ezer euró büntetésre számíthat, ha pedig a medve öl meg egy embert potom kétezer lej temetési költséget fedez az állam. Ezért – bár nagyszerű kiváltság, és Európa-szerte kuriózumnak számít, hogy nálunk ennyi medve él – előbb-utóbb biztosan elkezdik majd titokban pusztítani őket az emberek – már saját biztonságuk érdekében is.

Sugásfürdő

Bartha Csaba gyakorló sportoló, aki a sugásfürdői úton találkozott a medvével kerékpározás közben pár nappal ezelőtt, egy délelőtt. Lapunknak elmesélte, hogy máskor is látott medvét a környéken, de eddig még egyik sem futott utána. Ezúttal úgy történt, hogy éppen felfelé tekert, amikor hallotta, hogy egy medve csörtet feléje az erdőben, és látta, hogy bocsok is vannak a nyomában. Szerencsére időben észrevette őket, így azonnal megfordult, és lefelé kezdett ereszkedni a biciklivel. A medve mintegy száz méteren át követhette őt, aztán lemaradt. Egészen fent történt mindez a tetőre kivezető nagy kanyarok előtt, és utólag azt feltételezi, hogy kergethették valahonnan a medvéket, azért szaladtak feléje, mert valójában már azelőtt szaladtak, mielőtt őt meglátták volna.

„A medvék jelenléte Sugásfürdőn nem meglepő és szokatlan jelenség, hegyvidéki üdülőtelepről lévén szó. Arra kérem Önöket, hogy ne menjenek a vadállatok közelébe, ne adjanak enni és ne is fotózkodjanak velük, mert veszélyesek lehetnek!” – írta közösségi oldalán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere pénteken. Bejegyzéséhez egy filmecskét is csatolt, melyen négy medve látható, amint épp az egyik sugásfürdői sípályán haladnak át. A polgármesteri hivatal honlapján közlemény figyelmeztet arra, hogy közlekedjünk körültekintően a közeli erdőkben. „A sepsiszentgyörgyiek oázisai a sugásfürdői és a Benedek-mezői erdők, legyen szó túrázásról, szaladásról vagy kerékpározásról. A vadlegelőkön keresztül vezető turista-útvonalak azonban veszélyesek lehetnek az arra járó vadak miatt” – áll a közleményben.

Mikóújfalu

Mikóújfalut közel egy hónapja rettegésben tartja egy medve, mely, mint lapunkban írtuk, korábban két vendéglőbe tört be élelem után kutatva, egyik esetben az alkalmazottak még a konyhán voltak zárás után, amikor megpróbálta betörni az ajtót. Újabban – vasárnapról hétfőre virradó éjjel – három házba próbált bejutni a vad. Ablakokat és ajtókat tört be, és bár nem jutott be a házakba, a lakók kénytelenek voltak elmenekülni, és a szomszédoknál kerestek menedéket. Riasztották a csendőröket, de mire a hatóság kiérkezett, a vadállat már eltávozott a helyszínről. A két vendéglőben több ezer lejes kárt okozott, de a tulajdonosok még kártérítést sem követelhetnek, mert az ilyen típusú kárra nem vonatkozik jogszabály. A polgármester attól tart, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia. A héten tanácsülésen döntenek arról, hogy partnerséget kötnek a vadásztársasággal, hogy meg tudják bízni őket a vadriasztással. A Pro Silva vadásztársaság a környezetvédelmi minisztériumtól kért engedélyt a Mikóújfaluba bejáró medve áthelyezésére, remélik, ezt a hét folyamán megkapják, addig is keresik a megoldást, hogy hová vigyék a medvét. A társaság képviselője szerint a hatóságok kellene beavatkozási csoportokat létesítsenek, kilőjék, áthelyezzék a problémás medvéket, mert a vadásztársaságoknak nincs erre erőforrásuk, és a jogszabályok is ellehetetlenítik a hatékony beavatkozást.

Tusnádfürdő

Tusnádfürdőn egyszerre hat medve jelenléte miatt riasztották a lakosokat hétfő este a RO-Alert katasztrófajelző rendszeren keresztül, ami még az ottani viszonyok között is rendkívüli esetnek számít. A katasztrófavédelem közlése szerint azonnal a helyszínre küldtek egy csendőr- és egy mentőegységet is, de addigra visszavonultak a medvék, szerencsére senki sem sérült meg és anyagi kár sem keletkezett. Az erdőkhöz közeli településeken az eddiginél is nagyobb óvatossággal ajánlatos közlekedni, főként sötétedés után.