Találkozóra hívják a munkanélkülieket

A járvány miatt a havi szokásos láttamozás elmaradt, az állástalanok státusát hivatalból meghosszabbították – vázolta érdeklődésünkre Kelemen Tibor intézményvezető, aki fontosnak tartja, hogy az egészségvédelmi szabályok betartása mellett ismét személyesen találkozzanak és szóba álljanak a munkanélküliekkel, ellenőrizzék adataikat és frissítsék a nyilvántartást, hiszen van, aki az előző időszakban külföldre távozott – mondta. Első körben a munkanélküli-segélyre jogosultakat hívják be (mintegy kilencszáz személyt), a szociális segélyben részesülőknek a területi kirendeltségeknél kell jelentkezniük láttamozásra, tanácsadásra.

Kelemen Tibor beszámolt arról is, saját forrásból finanszíroznak és indítanak a következő időszakban takarítói és zöldövezet-karbantartói képzést, összesen 28 személy számára. A toborzás során több mint 150 személlyel ismertették a lehetőséget, a napokban újabb találkozót szerveztek az Őrkőn. Megjegyezte: fontos, hogy a telepen élőknek is megadják az esélyt arra, hogy elhelyezkedjenek, a három hónapos tanfolyam ehhez biztosít keretet, a munkaerőpiaci beilleszkedésre pedig a köztisztasági társaság mellett kertészeteknél is lehetőség van, igényt tartanak munkaerőre.

A képzések kapcsán hangzott el az is, hogy megvonták a rendelkezésre álló alapokat, ezért költségvetés-kiegészítésre várnak, hogy az ügynökség eleget tudjon tenni a munkanélküliek köréből történő alkalmazások esetén igényelhető bértámogatásoknak. Az intézményvezető szerint több mint kétszáz dosszié vár kifizetésre, az érintettek jogosan igénylik az állami hozzájárulást – szögezte le az igazgató.

Április végén Kovászna megyében 4,67 százalék volt a munkanélküliségi mutató, ez 4080 nyilvántartott személyt jelent. A legtöbb állástalant a megyeszékhelyen és környékén jegyezték, 1435 személyt, és Erdővidéken is sok, közel 1200 munkanélküliről tudnak. Kézdivásárhelyen 765, Kovásznán 479 állástalan szerepel az ügynökség kirendeltségeinek jegyzékében.