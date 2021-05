A karaván közel egyórás késéssel érkezett a községbe, több mint tucatnyian vártak már rá. Az első körben a Johnson & Johnson vakcinára jelentkezők kapták meg az oltást, majd a második fordulóban a Pfizerre jelentkezők. Többen elmondták, hogy családon belül is megoszlott a vélemény, hogy ki melyik oltóanyagot választja, sőt, olyan is előfordult, hogy a házastársak közül csak az egyik volt hajlandó elfogadni a vakcinát. Általános volt a vélemény, jó kezdeményezés, hogy az oltási lehetőséget minél közelebb vigyék az emberekhez, így nem kell utazgatniuk, ami főképp az idősek számára jelent gondot. A jelentkezők között akadtak olyanok is, akik kételyekkel érkeztek, egyikük lapunknak úgy fogalmazott: nem bízik különösebben a vakcinák hatékonyságában, inkább azért döntött úgy, hogy nyugodtan utazzon, hiszen jelenleg a szabad mozgást a beoltottság határozza meg.

Demeter Ferenc, Mikóújfalú polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, hogy abban a pillanatban eldöntötték, csatlakoznak a kezdeményezéshez, amikor annak ötlete a kormányhivatallal történt egyeztetésen felmerült. Az elöljáró szerint nem kell nyomást gyakorolni az emberekre, erővel meggyőzni őket az oltás fontosságáról, de meg kell teremteni a lehetőséget a vidékieknek, a községek lakóinak, hogy akik szeretnék, azok az otthonukhoz minél közelebb beoltassák magukat. Ráadásul most megvan a lehetőség is, hogy többféle oltóanyag közül is válogathatnak. A polgármester köszönetet mondott a közegészségügyi igazgatóságnak a nyitottságért, hogy a karavánt elindítsák, és bízik abban, hogy lesz folytatás. Kérdésünkre úgy vélte, Mikóújfalu esetében nem feltétlenül az volt a gond, hogy nagy távolságra voltak az oltópontok, inkább a korábbi előjegyzéses eljárás miatt többen inkább visszaléptek amiatt is, hogy nem lehetett tudni, az illető oltóponton éppen melyik gyártó vakcinája érhető el. Most, hogy szórólapok segítségével már előre értesíteni lehetett mindenkit, hogy milyen vakcina áll rendelkezésre, többen hajlandóak voltak belevágni. Első nekifutásra jónak ítéli meg a számot. Szintén felvetésünkre elmondta: nem állnak rendelkezésükre adatok, hogy milyen lehet az átoltottság a községben, azt tapasztalták, hogy akik könnyebben mozognak, azok java része a vakcina mellett döntött. Még az internetes előjegyzés idején is nagyjából harmincan az önkormányzatot is megkeresték, hogy segítsenek a regisztrációban.

Amint arról beszámoltunk, Mikóújfalu után az oltáskaraván következő állomása Vargyas lesz, a pontos dátumot később közlik a kezdeményezők.