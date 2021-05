Az Achim András utcában – a város egyik legelhanyagoltabb részén – hosszabb munkafolyamat zajlott, aminek a kivitelezése tavaly a világjárvány miatt megkésett, a munkát végző cég gyakorlatilag több hónapon keresztül nem tudott dolgozni. Az alapozás előtt az önkormányzat kicseréltette az utcában lévő gáz- és vízvezetéket, majd ezt követte a régi útburkolat felszedése, az alapozás, az új járdák építése, nemrég pedig az aszfaltozásra is sor került. Az ott zajló munkálat egy összetett beruházás részét képezi, az Achim András utcából nyíló, egyirányú Benedek Elek utca is megújul, az új közvilágítás kábeleit már föld alá fektették, és a szűk utcába is víz- és csatornarendszer kerül. A munkálatot nem pályázati pénzből, hanem a helyi költségvetésből finanszírozzák. A 2019-ben megrendelt kivitelezési tervért 78 ezer lejt fizetett a városháza, a teljes munkálat 1,9 millió lejbe kerül.