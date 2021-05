Miután a koronavírus-járvány terjedése az utóbbi időben mérséklődött, a lakosságot egyre inkább az foglalkoztatja, hogy az egészségügyi ellátás mikor tér vissza a korábbi helyzethez, mikor csökkennek a várólisták, milyen tesztek szükségesek ahhoz, hogy indokolt esetben egy beteget beutaljanak, ezért ezek a jellegű kérdések kerültek előtérbe a tegnapi tájékoztatón. Lapunk érdeklődésére András-Nagy Róbert elmondta, a megyei kórházban továbbra is a sürgőségi ellátás, a halaszthatatlan beavatkozások, kezelések elvégzése élvez elsőbbséget, várólisták jelenleg is ott vannak, ahol korábban is, vagyis a járóbeteg-rendelőkben és a programált műtéteknél, mindkét esetben az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján járnak el. Ami a visszatérést illeti a járvány előtti időszakra vagy ahhoz, hogy a lecsökkent számú eseteket egy elkülönített COVID-részlegen lássák el, ahogy azt az egészségügyi minisztérium tervezi, kormányszintű egységes szabályozásokra van szükség erre vonatkozóan, kezdve attól, hogy milyen tesztek alapján lehet elhelyezni egyik vagy másik részlegen az adott beteget, illetve kötelezően kell-e működtetni COVID-intenzív osztályt is az említett kórházakban, vagy ezt a feladatot regionálisan klinikákra bízzák – részletezte a fentálló kérdéseket az intézmény mene­dzsere.

A tegnap déli jelentés szerint a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban tizenhárom koronavírussal fertőzött beteget ápolnak súlyos és középsúlyos állapotban, a súlyos esetek közül a legfiatalabb egy huszonkét éves páciens. Míg az elmúlt hónapokban nagyon sok fertőzött került az intenzív osztályra (márciusban ötven, áprilisban negyvennégy, májusban eddig tíz páciens), jelenleg egyetlen koronavírusos beteg sem szorul intenzív terápiára – ismertette dr. Roșu Mátyás. Az orvos igazgató elmondta, az elmúlt héten négyen vesztették életüket a kórházban koronavírussal összefüggően, mindannyian több súlyos társbetegségben szenvedtek. Kérdésre válaszolva arról tájékoztatott, az utóbbi időszakban nem utaltak be senkit túlzott oltási ellenreakció miatt, a COVID-betegség utáni rehabilitáció pedig nem a sürgősségi kórház feladata, nekik az akut eseteket kell ellátniuk. Szintén újságírói kérdésre válaszolva mondta el a két intézményigazgató, hogy az onkológiai ellátásban nem szűnt meg az immunoterápiás kezelés, de szakmai szempontból vagy finanszírozási gondok miatt országosan lehet olyan rendelkezés, ami miatt bizonyos betegségkategóriák esetében más készítményeket javasolnak. Az onkológiai ellátás nagyon szigorú protokollok szerint történik, ezt minden orvosnak be kell tartania – mondották.

A tájékoztató végén a kórházmenedzser megismételte eddig sokszor elhangoztt véleményét: le kell csökkenteni a kórházi beutalások időtartamát, ehhez ellenben az azt megelőző minden szinten erősíteni kell az ellátást, ami együtt jár a vonatkozó költségvetés növelésével is.