Ha dönthet arról, hogy gyermeke ne vegyen részt az országosan egységes felmérőn, akkor él ezzel a lehetőséggel – mondta egy szülő. Fontosnak tartja a visszajelzést, hogy lássa, hol tart a gyermeke a tanulásban – hangsúlyozza egy másik. Ez állami oktatás, a felmérőt a minisztérium rendelte el, nem csinálhat mindenki azt, amit akar – véli az igazgató. A szülőnek joga van választani – szögezi le a szakfelügyelő. A szülők nem követeltek semmit, hanem egy rendkívüli helyzetben kértek egy természetes dolgot – állítják a tanítók. A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola Step by Step tagozata második osztályában kialakult helyzetről keddi lapszámunkban már szóltunk, ezúttal az érintettek szembenálló álláspontjait ismertetjük részletesebben.

Lapunkat kedden Fekécs Károly iskolaigazgató tájékoztatta, hogy az általa vezetett intézményben a másodikosok számára szervezett országosan egységes felmérő első próbáján a Step by Step osztálynak közel fele hiányzott. Másnap, vagyis tegnap eggyel több tanuló, szám szerint tizenhárom nem vett részt a második próbán – tudtuk meg az osztály tanítóitól. Az igazgató elmondta, tavaly a koronavírus-járványra való tekintettel nem tartottak ilyen felmérőket, idén az oktatási minisztérium elrendelte azok megtartását a másodikos, negyedikes és hatodikos évfolyamok számára. Személy szerint ő nem ért egyet ezzel, mert a diákok többet tanultak távoktatásban, mint fizikai jelenléttel, a másodikosok csak szülői segítséggel tudtak részt venni az online tanulásban, de erre nem mindenkinek volt lehetősége, ráadásul a szülőknek erre szakképesítése sincs. Ettől függetlenül nem csinálhat mindenki azt, amit akar, hisz ez egy állami oktatási politika mentén történik, és ehhez alkalmazkodni kell – szögezte le az igazgató. Az intézményvezető lapunknak elmondta, a Step by Step II. osztály szülői közössége írásban kérte, támogassa őket abban, hogy ezek a gyermekek ne írjanak felmérőt, ne legyenek stressznek kitéve. Szerinte a két érintett tanítónőnek kötelessége lett volna elmondani a szülőknek, hogy ezeknek a felmérőknek az eredményét csak a gyermek, a szülő és a tanító fogja ismerni, és ez jó visszajelzés arról, hol tartanak a gyermekek, kinek mit kell segíteni. Miután a szóban forgó szülői beadványt átvette, az igazgató úgy ítélte meg, erről tájékoztatnia kell a megyei tanfelügyelőséget, ami meg is történt. Ennek eredményeként Kocsis Annamária, a háromszéki magyar elemi oktatásért felelős szakfelügyelő találkozott a szülők egy csoportjával az iskolában.

Szabályok és lehetőségek

Lapunk megkeresésére a tanfelügyelő elmondta, neki az volt a feladata ebben a kérdésben, hogy tájékoztassa a szülőket a felmérés lényegéről és arról, mi a törvényes kötelessége, illetve joga az iskolának és a szülőnek. Ismertette, hogy négyrészes felmérőről van szó, anyanyelvi írás és olvasás, matematika, valamint román, a próbák egyenként 30 percet tartanak. Ennek semmilyen tétje nincs, nem kerül be az ellenőrzőbe, egyszerűen csak visszajelzés a tanítónak és a szülőnek arról, milyen szinten áll a gyermek ebben a kompetenciavilágban – mondotta. Az iskolának kötelessége megszervezni ezeket a felmérőket, viszont a törvény nem kötelez senkit a részvételre, és amennyiben a tanuló nem jelenik meg a felmérőn, ennek nincs semmilyen következménye – tájékoztatott Kocsis Annamária. A szakember nem tartja stressz­forrásnak ezeket a képességmérőket, szerinte a tanítótól és a szülőtől függ, mit mond erről a gyermeknek. Lehet játék, tanulási gyakorlat, nem muszáj ellenőrzésként felfogni – véli. Az említett lehetőség ellenére a tanfelügyelő azt javasolja, minden gyermek vegyen részt a felmérőkön, mert szerinte a javára válik és a szülő is nyer vele.

Mit mondanak a szülők?

Bokor Attila azoknak a szülőknek egyike a szóban forgó osztályban, aki nem tartja megterhelőnek ezeket a felmérőket, szívesen engedte gyermekét, hogy részt vegyen, szerinte ez jó alkalom arra, hogy a korosztálynak megfelelő képességeket mérjék. Az eredmények nem nyilvánosak, az egyéni fejlesztési tervek készítésénél ellenben nagyon hasznosak – mondotta. A felmérők egyenként harminc percet tartanak, nem hosszú idő, a másodikos gyermek ezt könnyen teljesítheti, de az sem baj, ha egy szülő úgy gondolja, ez megterhelő az ő gyermeke számára, és nem engedi, hogy részt vegyen – véli.

Bár már tisztáztuk, hogy a szülőnek joga van dönteni ebben a kérdésben, és nem történt semmi törvényellenes cselekedet, engedetlenség azáltal, hogy egyesek nem engedték gyermekeiket a felmérőre, megkérdeztük a kezdeményező szülő két képviselőjét, mi indította őket erre a lépésre. Mihály Zsuzsa elmondta, értelmetlennek tartja, hogy mérjék a gyermekek tudását azután, hogy ebben a tanévben keveset jártak iskolába, több volt az online oktatás. Jelen félévben február 8-tól hat hétig tartott a jelenléti tanítás, majd jött a négyhetes kényszervakáció, és kis idő múlva azt kérik a gyermekektől, hogy bizonyítsanak – ecsetelte a másodikos kislány édesanyja. Ezt nem tartotta helyénvalónak, utánanézett és megtudta, a vonatkozó szabályzó csak az iskolát kötelezi, hogy megszervezze a felmérőket, de az azon való részvételi kötelezettséget a törvény nem írja elő. Ezért döntött úgy, hogy ezt szülőtársai tudomására hozza, aminek az lett az eredménye, hogy megfogalmaztak egy beadványt az igazgatóság felé, hogy támogassák őket abban, hogy gyermekeik távol maradhassanak a felmérőktől. Indokként azt is felhozta, az iskola csak a második félévben biztosított eszközöket minden tanulónak az online oktatáshoz, ezért szerinte többen lemaradtak, emiatt sem helyénvaló, hogy ebben az időszakban tartsanak felmérőt. Nem ezek ellen van, de szerinte említettek miatt rossz az időpont.

Demeter Éva sem engedte kisfiát a felmérőre, mert úgy véli, valóban nagyon sok időt tanultak a gyermekek otthonról, és ezért szerinte úgysem mutatnak az eredmények valós képet arról, hol tart az a kisdiák. Döntése nem törvényellenes, nem zavarja, ha mások másként gondolják, és szerinte, ha hagyják iskolába járni a gyermekeket, akkor mindannyian felzárkóznak – mondotta.

Balázs Réka, a Step by Step II. osztály tanítója megerősítette, valóban szülői kezdeményezésről van szó, nem érti, hogy az esetből miért lett cirkusz. Szerinte egy abnormális oktatási helyzetben normális dolgot kértek a szülők. Tanítótársa elmondta, amikor a szülők ebbéli igényüket felvetették, ők pedagógusként nem érezték kompetensnek magukat, hogy erről döntsenek, akkor még nem tudták, hogy erre joguk van a szülőknek. Egyszerűen csak tájékoztatnia kellett volna az igazgatónak a szülőket, hogy ez egy törvényes lehetőség, nem kötelező a részvétel a felmérőn, és a szülő döntött volna, mit választ, ahogy ez meg is történt, de el lehetett volna kerülni a cirkuszt – mondta Halada Melinda.

Hogy mennyire igaza van az igazgatónak és a szülőknek is abban, hogy a felmérők időpontjának megválasztása elhibázott, egyáltalán a sok online oktatás, a rengeteg kiesés miatt értelmetlen kapkodva megtartani ezeket a méréseket, tükrözi az a tény is, hogy a negyedikesek múlt héten tartott hasonló felmérője a szakemberek szerint nem felelt meg a korosztálynak. Kocsis Annamária, a magyar elemi oktatásért felelős tanfelügyelő lapunknak elmondta, a feladatok nagyon nehezek voltak, nem feleltek meg a gyermekek életkori sajátosságainak, és kezdeményezte, hogy gyűjtsék össze országos szinten a tanítók, szakfelügyelők vonatkozó véleményezését.

Közös beadvánnyal fordulnak az oktatási minisztériumhoz, a szaktárca mérésközpontjához és kisebbségi államtitkárságához, a pedagógusszövetséghez, amelyben főként a matematika és a román felmérő nehézségét kifogásolják.