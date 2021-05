Urnákhoz várják az uzoniakat

A kormányhivatal vezetője közölte, a jelöltállítás június 1. és 7. között zajlik, 12-e és 26-a között a kampány, a szavazásra június 27-én 7 és 21 óra között kerül sor. Ráduly István szerint bikfalvi lakosként és magánszemélyként úgy véli, egyáltalán nem mindegy, ki kerül a megyében legtöbb települést (összesen hetet) számláló község élére. Felkészült, tapasztalt, jó megítélésű, gerinces és nem utolsósorban erős jellemű embernek kell betöltenie a polgármesteri tisztséget, ha azt szeretnék, hogy a több éve elkezdett felívelő pálya, a fejlesztések folytatódjanak.

Amint azt jeleztük, korábban úgy volt, hogy a kézdialmásiaknak is újból voksolniuk kell, de amint a tegnapi prefektusi tájékoztatóból kiderült, jogi okok miatt a választás kiírását elhalasztották. A kormánymegbízott elmondta, Molnár István – aki esetében még 2018-ban összeférhetetlenséget állapítottak meg – a múlt évi választáson indult a polgármesteri tisztségért, amit el is nyert, de mandátumát nem erősítette meg a törvényszék, a döntést pedig megtámadta az elöljáró. Mivel a tisztség per tárgyát képezi, az eljárás lezárultáig nem írnak ki választásokat. (ndi)