Hogy az út menti forgalmi táblák elhanyagoltak, rozsdásak és gyakran erős legények által megrongáltak, eddig is tudtuk. Egy ideje pedig hivatalos papír van arról is, hogy hiányoznak, illetve hiába hiányoznak, azért a rend éber őrei meglévőknek tekintik azokat, s ha kedvük úgy szottyan, büntetnek. Az alábbiak szinte napra pontosan három éve történtek, viszont az ügy tanulságai ma is időszerűek.

Olvasónk 2018. május 18-án Bölön határában 63 kilométer/órás sebességgel radarba futott, a rendőrök a megengedett maximális sebesség túllépéséért (40 km/h lett volna a megengedett) 580 lejes és hárompontos büntetést szabtak ki rá.

A fiatalember jogorvoslatért a Sepsiszentgyörgyi Bírósághoz fordult, mondván, elismeri a rendőrség által mért sebességet, de vitatja, hogy az adott útszakaszon érvényben lett volna bármilyen sebességkorlátozás. Az eset után egy bölöni barátjával, aki a bíróság előtt is vállalta a tanúskodást, visszamentek a „tett” színhelyére, és hiába keresték tüzetesen a korlátozó táblát, nem találták. Szintén a tanú vallotta, hogy az eset után került ki egy új tábla, illetve azt is, hogy Bölön árapataki részén létezik ugyan egy sebességkorlátozás végét jelző rozsdás, igencsak kivehetetlen feliratú tábla, de az a községtől távolabb van, így azt sem tudni, kire-mire vonatkozik.

A bírósági terepszemlén megerősítést nyert, hogy az érintett minden megállapítása helyes, továbbá pedig az is kiderült, hogy a Nagyajta és Bölön közt elhelyezett, sebességkorlátozást bevezető tábla szintúgy távol esik a községtől, ami a forgalomban részt vevő sofőröket megtévesztheti. Az új tábla kihelyezését a terepszemle alkalmával jelen levő, bírságot kiszabó rendőr is elismerte. Az új tábla amúgy azért került ki, mert Bölön Polgármesteri Hivatala 2018. augusztus 20-án átiratban értesítette Kovászna Megye Tanácsát, hogy az adott útszakaszon a község árapataki végén hiányzik a sebességet 40 kilométer/órásra korlátozó tábla, mire válaszul a megyei útügy négy nappal később pótolta a hiányosságot.

A bíróság a fiatalembernek adott igazat: a feltárt hiányosságok miatt a gépjármű vezetőjének nem volt honnan tudnia, melyik szakaszon, milyen sebességkorlátozás van érvényben, illetve, ha jelzések voltak is, azok megtévesztőek lehettek. A Kovászna Megyei Törvényszék 2019. júniusában megalapozatlannak mondta ki a megyei rendőrség fellebbezését, és helybenhagyta a bíróság ítéletét.

Az ügy tanulsága nem feltétlenül az, hogy ne hagyjuk magunkat, küzdjünk meg akár a rendőrséggel is, ha úgy véljük, igazunk van. Nem, az ügy tanulságait a polgármesteri hivataloknak kellene levonniuk: közigazgatási területükön vegyék számba, hol, milyen korlátozás van érvényben, az azokra vonatkozó táblák hiánytalanul megvannak-e, állapotuk elég jó-e ahhoz, hogy „feladatukat” ellássák. Mert – mint látjuk – a rendőrség munkatársai hajlamosak ok nélkül is büntetni, és nem utolsósorban azért is, mert egy-egy forgalmi tábla hiánya nagyon sokba, akár emberéletbe is kerülhet.