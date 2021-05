Hétvégi oltásmaraton Sepsiszentgyörgyön

Előző írásunk

Hogy az út menti forgalmi táblák elhanyagoltak, rozsdásak és gyakran erős legények által megrongáltak, eddig is tudtuk. Egy ideje pedig hivatalos papír van arról is, hogy hiányoznak, illetve hiába hiányoznak, azért a rend éber őrei meglévőknek tekintik azokat, s ha kedvük úgy szottyan, büntetnek. Az alábbiak szinte napra pontosan három éve történtek, viszont az ügy tanulságai ma is időszerűek.