Marék Veronika: A Csúnya Kislány

És lakott itt még valaki, a Csúnya Kislány. Semmit sem szeretett, se mosakodni, se fésülködni, se fogat mosni.

– Minek az? Úgyis csúnya vagyok – mondogatta.

Játszani azonban nagyon szeretett. Sokat labdázott, sokat fogócskázott, sokat homokozott.

A gyerekek egy napon elhatározták, hogy jelmezbált rendeznek. Mindenki lerajzolta, hogy minek fog öltözni.

Rajzoltak virágot, labdát, gombát, cicát és lepkét. A Csúnya Kislány tündért rajzolt! A gyerekek nagyot nevettek.

– Te akarsz tündér lenni? Hiszen még kislánynak is csúnya vagy!

A Csúnya Kislány nagyon elkeseredett. Bánatában világgá ment. Egy rengeteg erdőbe jutott. Amint ment, mendegélt, talált egy törött fácskát. Elővette a zsebkendőjét, és bekötözte a törést.

Azután talált egy tócsát és a tócsában egy katicabogarat. Keresett egy botot, és gyorsan szárazra húzta. Azután talált egy madárfiókát, amelyik kipottyant a fészekből. Felmászott a fára, és visszatette a fió­kát a testvérei közé.

Azután lefeküdt a fűbe, és szomorúan gondolta: Hát rajtam ki fog segíteni? – És sírni kezdett. Akkor odajött hozzá Misuli, a sün, és így szólt hozzá:

– Gyere velem a sünik közé, ott mindenki szeretni fog.

A sünik nagyon megörültek a Csúnya Kislánynak. Hoztak neki virágot, meg gombát, meg szamócát, de a Csúnya Kislány szomorú maradt.

Elhatározták, hogy megvigasztalják. Bukfenceztek, felálltak egymás hátára, táncoltak is neki – de a Csúnya Kislány nem lett vidámabb.

Akkor Misuli elindult, hogy beszéljen a gyerekekkel. Amikor Misuli megérkezett, a gyerekek már mindenütt keresték a Csúnya Kislányt. Misuli elmesélte, hogy milyen bánatos a Csúnya Kislány.

A gyerekek mindjárt írtak neki egy hosszú levelet, Misuli pedig futott, futott, és vitte a gyerekek levelét a rengeteg erdőbe a Csúnya Kislánynak.

Ez volt benne:

KEDVES CSÚNYA KISLÁNY! NE HARAGUDJ RÁNK, TÖBBÉ SOHASEM NEVETÜNK KI, CSAK GYERE VISSZA, MERT NAGYON HIÁNYZOL NEKÜNK!

A Csúnya Kislány nagyon megörült, aztán újra elszomorodott.

– Hiszen ma van a jelmezbál! Így nem mehetek el, olyan csúnya vagyok!

– Ha rám hallgatsz, szép leszel – felelte Misuli, és füttyentett egyet. Akkor megjöttek a sünik. Hozták: a szappant, a mosdótálat, a törülközőt, a fogkrémet, a poharat, a fogkefét, a fésűt és a kefét.

– Rajta! – kiáltotta Misuli.

És a Csúnya Kislány nekilátott. Megmosdott, fogat mosott, meg is fésülködött. Azután megnézte magát a tócsában.

– Nini – kiáltott fel Misuli –, hiszen te nem is vagy csúnya!

– Csak egy szép ruha kellene még! – sóhajtotta a Csúnya Kislány.

Meghallotta ezt a fácska, amelyiken a kislány segített, és így szólt:

– Én adok neked a leveleimből ruhát! Madármama virágokat hozott neki, a katicabogár segített öltözködni.

Otthon ezalatt megkezdődött a jelmezbál. Mindenki felöltözött annak, amit lerajzolt. Megjött a Labda, a Cica meg Mióka, a Virág, a Gomba, a Mackó meg a Lepke.

És akkor belépett egy tündér. Senki sem ismerte meg. Megkérdezték tőle:

– Ki vagy te?

– Évike vagyok. De lerajzolom, hogy ki voltam eddig. És lerajzolta a Csúnya Kislányt!

Hű, hogy csodálkozott mindenki! Aztán nagy-nagy jókedvük kerekedett, és vidáman táncolni kezdtek.

– Rajta, rajta! – kiabálta Misuli.

Nézd, örülnek a sünik is, hogy a mesének ilyen jó lett a vége.