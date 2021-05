A tanács szerint elévülhetetlen emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el azok a szekusok és milicisták, akik – főleg a kommunista diktatúra utolsó két évtizedében – több ezer 18 év alatti diákot kényszerítettek arra, hogy környezetükről jelentsenek. A testület átadta a legfőbb ügyészség katonai részlegének a kiskorúakat beszervező tisztekről levéltárakban talált bizonyítékokat: egyelőre a Securitate 43 volt tiszt levéltári anyagait juttatta el, akik 696 iskolás diákot kényszerítettek besúgásra a kommunizmus első éveiben.

A közlemény azzal indokolja az ügy nyilvánosság elé tárását és a bűnvádi elszámoltatás szükségességét, hogy sokakat érintő, rendszerszintű visszaélésekről van szó, amelyeket olyan állami szervek követtek el, amelyeknek törvényi kötelességük lett volna az alkotmány és a polgári jogok védelme.

Csendes László, a testület tagja és egykori elnöke úgy nyilatkozott: nem minden megyéből kerültek elő az iratok, de így is már több száz, kiskorúakat beszervező szekust azonosítottak, áldozataik száma pedig több ezerre, akár tízezres nagyságrendűre becsülhető. „A jövőt mérgezték meg a szekusok annak idején” – mondta Csendes László, arra utalva, hogy az akkori gyermekeknek ma 40–50 éves, adott esetben felelős pozíciót betöltő felnőttekként kell lelkiismeretük vagy akár a nyilvánosság előtt számot adniuk besúgói múltjukról. Tizenéves gyermekeket szülői jóváhagyás nélkül nem hogy beszervezni, de kihallgatni sem lett volna szabad, ez akkor is törvénytelen és alkotmánysértő volt, a megfélemlített gyermekek tehát egyértelműen áldozatok voltak – szögezte le. Hozzátette: másfelől sok olyan eset is van, amikor a Securitatéval felnőtt korukban együttműködő besúgókról derült ki, hogy már gyermekkorukban beszervezték őket.

Csendes László szerint a katonai ügyészségnek nemcsak az egyes szekusok büntetőjogi felelősségét kellene kivizsgálni, hanem arra is fényt kellene deríteni, hogy honnan indult, ki a felelős azért, hogy Romániában évtizedeken keresztül gyermekeket kényszerítettek besúgásra a kommunizmus idején.