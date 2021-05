Illegális hulladékégetőkre csaptak le

Előző írásunk

Újabb, június elsejétől életbe lépő lazításokról fogadott el határozatot tegnap délutáni ülésén a Cîțu-kabinet, ezekről a miniszterelnök, illetve Raed Arafat belügyi államtitkár számolt be a sajtónak. A hatóságok szerint ismét lehetővé válik a magánrendezvények megtartása, sportesemények zárt térben is szervezhetők, de kinyithatnak a diszkók és klubok, illetve a beltéri játszóhelyek és az uszodák is.